Cântăreţul din România care s-a „reprofilat”. A ales actoria şi are planuri mari: „Este un semn bun” EXCLUSIV

Prezent, recent, la lansarea filmului de acțiune-comedie ”Băieți deștepți”, tenorul ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și a vorbit despre proiectul în care este implicat. Cezar Ouatu a dat de gol numele filmului care se va lansa anul viitor, producătorul fiind Tiberiu Ioana. Tenorul s-a reprofilat, iar acum împarte platourile de filmare cu nume mari, precum Maia Morgenstern și Adriana Trandafir. Odată cu debutul în cinematografie, artistul recunoaște că se regăsește mult în actorie, căci la bază, face actorie pe muzică. Avem mai multe detalii de la Cezar Ouatu!

Anul viitor va avea loc lansarea filmului “Ca fetele”, iar distribuția este una impresionantă. Tenorul a bifat primul său rol într-o producție de film. Cezar Ouatu și producătorul filmului, Tiberiu Ioana, ne-au oferit detalii importante despre proiectul care se va lansa în curând.

Cezar Ouatu a dat de gol numele filmului, iar producătorul Tiberiu Ioana ne-a oferit mai multe detalii:

”Ideea este că nu am față de băiat deștept, așa că bunul meu prieten m-a băgat în ”Ca fetele”. Lăsând deoparte gluma, eu am fost alături de Tiberiu, am fost născuți și crescuți la Ploiești, este ploieștean de-ai mei, suntem prieteni vechi.

Mă bucur că provocarea vieții lui de a produce filme, care nu este o provocare tocmai ușoară, apropo de costuri și așa mai departe, a ajuns să se materializeze, cu cel de-al doilea film. Știm deja “Zăpadă, ceai și dragoste”, a fost o co-producție, dar acum avem o producție. Merg foarte bine filmele românești și mă bucur că ia amploare cu tot felul de producții.

Este un semn foarte bun, există creativitate și inspirație. Într-adevăr, poate nu ne vom ridica niciodată la nivelul producțiilor din punct de vedere financiar al filmelor americane.”, ne-a mai declarat Cezar Ouatu.