Cântărețul din România care a intrat în mega-scandal cu mama lui: „Idioato. Jegoaso”

Au trecut mai bine de 17 ani de când Liviu Vasilică, unul dintre cei mai mari interpreți de muzică populară ai României, s-a stins din viață. Conflictele dintre Florin, fiul regretatului cântăreț, și mama acestuia nu s-au atenuat, ba din contră. Ce cuvinte grele i-a aruncat Florin Vasilică celei care i-a dat viață.

Fiul renumitului interpret de muzică populară Liviu Vasilică este în război cu mama lui. De când tatăl său a trecut la cele sfinte, Florin Vasilică și femeia care i-a dat viață sunt într-o continuă bătălie pe drepturile de autor ale regretatului artist.

Recent, FlorinVasilică a răbufnit pe rețelele sociale, acolo unde a aruncat cuvinte dure la adresa mamei sale, pe care a jignit-o, fără a se gândi la urmări. Florin a luat foc în momentul în care fosta soție a regretatului cântăreț Liviu Vasilică i-ar fi cerut cheile de la casa proprie.

„Deci, nesimțita de maica-mea îmi zice că nu are cheie de la casa mea, casa mea muncită și cumpărată de mine. Păi eu nu am cheie de la casa părinților mei, că a avut ea grijă să nu am. Idioato, nu există pe lumea asta mamă ca tine! Jegoaso!”, a fost mesajul pe care i l-a transmis Florin Vasilică mamei lui.