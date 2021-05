Cântăreț, spulberat de mașină în timp ce trecea strada. Fanii sunt în șoc. Detalii macabre

Tragedie de proporții în România, după ce un cântăreț a murit în urma unui accident cumplit. El a fost lovit de o dubă, iar paramedicii sosiți la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă nu au mai putut face nimic.

Este vorba despre Corin Dobrinescu, cântăreț de muzică populară, care a decedat după ce a fost lovit de o dubă. Șoferul mașinii nu consumase alcool, potrivit autorităților.

Totul s-a întâmplat sâmbătă noaptea. Cântărețul se afla cu câțiva prieteni la un popas turistic la intrarea în Horezu și au vrut să traverseze strada. La mijlocul drumului, bărbatul s-a răzgândiși a vrut să se întoarcă, însă a fost lovit de o mașină care circula cu viteză.

Polițiștii au deschis o anchetă în care urmează să se stailească ce -s-a întâmplat cu exactitate.

„Un om deosebit, cu care mă știu de ani de zile și care a cântat inclusiv la unele petreceri la care am fost și eu. La Horezu am văzut medicii că încercau să resusciteze persoana rănită în accident, dar nu știam despre cine este vorba. Ulterior, am aflat că era Corin și pot să spun că am rămas cu un gol imens în suflet. Dumnezeu să îl odihnească în pace!” a declarat băcița Mărioara Babu, potrivit radioinfinit.