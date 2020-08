Cântăreț, părăsit de iubită înainte de nuntă! Ce făcea ea, de fapt, când el se ducea la studio să înregistreze piese

Clipe grele pentru un cunoscut cântăreţ din România! Acesta a fost părăsit de iubită înainte de nuntă, spre surprinderea tuturor. Ce făcea femeia când el era în studio?!

Cunoscutul interpret de muzică populară a anunţat că iubita l-a părăsit, în ciuda faptului că cei doi urmau să se căsătorească anul acesta. Gabriel Dumitru a povestit că motivul despărţirii a fost infidelitatea femeii pe care a iubit-o atât de mult. Se pare că evenimentul care era menit să reprezinte cel mai frumos moment din viaţa lor s-a anulat.

Deşi este un tânăr chipeş şi cu bani în conturi, acesta a fost înşelat. Cântăreţul a mai povestit că, în timp ce el era plecat în turneuri sau înregistra piese în studio, cea care urma să îi fie soţie pentru toată viaţa l-a trădat.

“Am avut un turneu, am plecat aproape două luni de zile. Am fost singur cu colegii mei și m-am trezit cu niște mesaje destul de dubioase pe care nu le-am înțeles. Că o înșel, că nu sunt corect față de ea, că stau cu colegele mele. O gelozie pe care eu nu am înțeles-o niciodată. Ulterior am aflat că a avut o altă aventură și am suferit”, a mai spus el la Antena 1.