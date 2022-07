Cântăreț, arestat după ce a bătut un tânăr în București. Detalii de ultimă oră

Un cântăreț de trap din România a fost arestat. Acesta a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a bătut un tânăr. Artistul l-a atacat violent pe băiat pe o stradă din București. El avea alături alți cinci indivizi. Toți agresorii au fost arestați preventiv pentru loviri și alte violențe asupra băiatului în vârstă de 17 ani. Cântărețul de muzică trap a mai fost implicat în ultima perioadă și în alte scandaluri. Despre cine este vorba și ce alte detalii se cunosc despre eveniment? ,,Au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la o adresa din București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Un cântăreț a fost arestat după ce a bătut un tânăr de 17 ani: detalii

Andrei Mihalache a fost arestat după ce a agresat un tânăr în vârstă de 17 ani. Artistul este cunoscut sub numele de scenă MGK 666. El și alți indivizi au bătut un adolescent pe o stradă din București. Cei șase agresori au ajuns pe mâna oamenilor legii.

Aceștia au fost arestați preventiv pentru loviri și alte violențe. Cântărețul de muzică trap a mai fost implicat în ultima perioadă și în alte scandaluri. Polițiștii au găsit un pistol calibru 9 mm și minuția aferentă deținute ilegal de acesta.

„Astazi, 04.12.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, sprijiniti de luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, la o adresa din Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor”, se arata într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Cercetările continuă: ce au mai găsit polițiștii?

Oamenii legii s-au sesizat din oficiu în luna noiembrie, după vizualizarea în mediul online a unui clip în care un tânăr prezenta în materiale video și o armă. Bărbatul a fost identificat. În cadrul percheziției domiciliare au fost identificate și ridicate un pistol cu gaze de calibru 9 mm și 62 de cartușe.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor în forma deținerii sau portului fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării și uzul de armă fără drept. Solistul are o comunitate uriașă pe rețelele de socializare și este îndrăgit de fani din toată țara.