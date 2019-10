Cântăreaţa Xonia a ajuns de nerecunoscut. O boală teribilă i-a schimbat complet înfăţisarea

Cu toate că majoritatea au crezut că Xonia a lăsat poate prea mult la o parte dieta, alta este problema care o îngrijorează pe artistă. Fanii săi au putut vedea cum blondina s-a îngrășat foarte tare în ultima perioadă, mai ales în zona feței. Ce declarații a făcut cunoscuta artistă?

Majoritatea fanilor săi se întrebau de ce Xonia nu mai arată la fel ca înainte, cu toate că toți știu că artista este mereu atentă cu ceea ce mănâncă și face sport cât de des poate. Recent, cântăreața a venit în platoul unei emisiuni pentru a dezvălui că, de fapt, o boală a făcut-o să se schimbe atât. Unii au spus că s-a îngrășat prea tare, alții că a exagerat cu operațiile estetice, însă Xonia a venit să clarifice situația.

„Este o problemă medicală, am făcut niște analize și urmează să aflu și eu ce s-a întâmplat. Nu m-am trezit cu fața umflată peste noapte, este ceva ce s-a întâmplat încetul cu încetul. Încă nu am aflat ce s-a întâmplat pentru că am facut mai multe tipuri de analize, unele au fost trimise și în afară”

Xonia