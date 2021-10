Cântăreața română, mutată în Germania, confundată des cu Angela Similea: ‘Coafuri la fel’ EXCLUSIV

Gina Pătrașcu, solista din „Generația de Aur” a muzicii ușoare românești, a revenit de curând în România. Stabilită de peste 20 de ani în Germania, artista ne-a oferit un interviu interesant, în care ne-a vorbit despre spectacolele realizate preț de două decenii pentru diaspora, despre fiica ei, care își va da doctoratul în Neuropsihologie, dar și despre restricțiile vestimentare impuse la filmările pentru TVR, în comunism.

Artista Gina Pătrașcu a dat timpul înapoi și și-a amintit cu drag de perioada în care ea și Angela Similea își realizau rochiile de scenă la aceeași croitoreasă:

Gina Pătrașcu ne-a mai povestit și despre regulile stricte, pe care erau obligate să le respecte, când participau la filmările pentru TVR:

Gina nu a păstrat legătura cu Angela Similea:

„Nu am mai comunicat cu Angela. Eu m-am mutat în Germania, iar ea a mai plecat în SUA, la fiul ei. Am respectat-o foarte mult. Am crescut cu muzica ei, așa am învățat să cânt, preluam din cântecele sale. Și eram onorată că îi vedeam prima rochiile pe care urma să le îmbrace, la spectacole”.