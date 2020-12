Cântăreață, moartă într-un accident horror de mașină. Fanii Denisei sunt în stare de șoc

Denisa Gog, solistă și dansatoare a ansamblului folcloric Dumbrăviță, o comună aflată pe marginea Timișoarei, a decedat ieri, într-un tragic accident rutier care s-a petrecut în localitate.

Cântăreață, moartă într-un accident horror de mașină

Astfel că un accident grav a avut loc joi după-amiază în localitatea Dumbrăvița, care se află la marginea Timișoarei. În acest accident a murit Denisa Gog, o tânără în vârstă de 22 de ani din Dumbrăvița, o solistă și dansatoare de la ansamblul folcloric din localitate. Conform unui apropiat al Denisei, accidentul s-a petrecut la scurt timp după ce tânăra a plecat cu mașina de acasă. Conform Poliției, accidentul a fost provocat de un tânăr ce conducea o autoutilitară. Acesta nu a acordat prioritate de trecere într-o intersecție.

„Un tânăr de 22 de ani a condus o autoutilitară pe strada Ghioceilor, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 22 de ani care se deplasat pe strada Mozart. În urma impactului, tânăra de 22 de ani a decedat. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă”, a spus purtătorul de cuvânt al Poliţiei Timiş.

Conform profilului ei de Facebook, dar şi unor înregistrări de pe YouTube, Denisa era foarte pasionată de dansuri şi de muzica populară. De asemenea, într-un interviu din 2019, dat la postul local de televiziune, Dumbrăviţa TV, Denisa spunea că pasiunea ei pentru folclor e moştenită din familie.

Ce declara Denisa Gog în 2019

„Arta dansului pentru mine a fost ceva insfulat de la părinţi, de la bunici. Tot neamul meu a fost de dansatori sau cântăreţi. La 14 ani am început în Ansamblul Timişul. De când mă ştiu, eram la dans. Mi s-a insuflat această plăcere. Am simţit nevoia să fac asta. Pe partea cu cântatul, am avut susţinere maximă şi merg înainte”, spunea Denisa Gog în interviul de la Dumbrăviţa TV.

Vestea că Denisa Gog a murit a căzut ca un trăsnet pentru cei care au cunoscut-o.

„Nu pot să cred că nu mai eşti printre noi, Denisa. Ai plecat prea devreme lăsând în urma ta foarte multa durere. Dumnezeu să te odihnească în pace, drum lin spre cer. Dumnezeu să le dea putere părinţilor tăi să poată trece peste această pierdere”, a notat unul dintre cunoscuţii tinerei. „Nu mai am cuvinte, un om bun si curat! Dumnezeu să te odihnească în pace Denisa. Am aflat cu durere de trecerea în nefiinţă a colegei noastre de cântec”, este un alt mesaj de pe pagina de socializare a Denisei Gog.