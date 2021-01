Cântăreața din România care se spală la lighean: ”Aşa este de frig. Caloriferele din casă sunt călâi”

O vedetă de la noi se descurcă așa cum poate în condițiile date. Frigul din casă și lipsa apei calde au făcut-o să recurgă la obiceiurile bătrânilor de odinioară – spălatul la lighean. Despre cine este vorba și ce spune despre noul mod în care se îngrijește?

O cântăreață de la noi a ajuns să se spele la lighean

Veșnicele probleme cu încălzirea și cu apa caldă din sezonul rece din România vin iarăși în prim-plan, mai cu seamă că de o bună perioadă am trecut printr-un ger cumplit. Saveta Bogdan și-a adus aminte de copilărie și s-a spălat la lighean.

Interpreta de muzică populară a dat anii înapoi și s-a simțit ca pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Caloriferele din casă nu sunt fierbinți, iar apa caldă vine rar, lucru pe care-l resimt mulți dintre români, dar mai ales Bucureștenii. Din fericire, aceasta se mai ajută și de un calorifer pe care îl bagă în priză din când în când.

”Caloriferele din casă sunt călâi. Ca să-mi fie cât de cât bine, mi-am pus două plapume noaptea, dar pe cap am avut doar un batic şi nu mi-a fost bine. Sigur că am pus în priză un calorifer, aşa se mai încălzeşte puţin, pentru că este tare frig. Dar acum să văd cât o să-mi vină factura la curent, că a stat non-stop în priză. Eu stau pe Moşilor şi aici aşa este de frig încât m-am spălat la cap la lighean, în bucătărie, ca pe vremuri, ca să nu răcesc. Am considerat că e mai bine să fac cald în bucătărie decât la baie”, a detaliat Saveta Bogdan, pentru click.ro.

Mărturii din viața sentimentală a solistei