Cântăreaţa din România care s-a întâlnit de mai multe ori cu Vladimir Putin. Au dat chiar şi mâna: „Lumea se bătea să îl vadă”

Una dintre cele mai cunoscute cântărețe ale României l-a cunoscut, în persoană, pe președintele rus Vladimir Putin. Totul s-a întâmplat în anul 2012, vedeta era cu soțul ei. Când l-a privit, bruneta nu și-a putut crede ochilor. Despre cine este vorba.

Irina Nicolae este una dintre cele mai apreciate și faimoase artiste ale României, cunoscând celebritatea la sfârșitul anilor 90, când a făcut parte din legendara trupă A.S.I.A.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, diva a rememorat momentul unic în care l-a cunoscut personal pe Vladimir Putin, președintele Rusiei. Cei doi s-au întâlnit la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, prin intermediul soțului vedete, Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo.

Conform solistei, soțul ei și liderul rus s-au fi întâlnit de mai multe ori, de-a lungul timpului, prilejuite de competițiile de anvergură organizate la nivel mondial. Vladimir Putin ar fi fost președinte de onoare a Federației Internaționale de Judo.

De când a izbucnit scandalul cu fostele ei colege de trupă, Irina Nicolae a revenit în centrul atenției mass-media.

În contextul organizării concertului aniversar de 25 de ani de la înființarea trupei, ce va avea loc la Sala Palatului pe data de 6 martie, bruneta susține că nu ar fi fost invitată să cânte alături de celelalte fete.

Cu toate acestea, artista a menționat că și-a cumpărat bilet pentru a fi prezentă la concertul ASIA ce va avea loc la începutul lunii martie, pentru a fi alături de oamenii care au susținut-o în carieră.

„Eu sunt parte din A.S.I.A., din istoria acestei trupe, din perioada de aur a trupei. Toate hiturile formației A.S.I.A. din perioada de aur sunt scoase când eu am activat.

Motivul pentru care formația asta a luat ființă am fost noi două, eu și Anca. Nu am declarat niciodată public că sunt șefa acestei formații, că sunt lider.

Am spus de fiecare dată că fetele sunt egale. Vreau să spun că m-am simțit dezamăgită. Noi am fost ca o familie, am crescut, am stat, am petrecut o viață împreună ca și o familie.

Mi s-a părut ciudat că atunci când se face un concert aniversar, pentru că așa s-a anunțat, eu am aflat din partea presei.

Hai să-ți spun de ce mi-am cumpărat bilet! Am simțit nevoia să fiu lângă oamenii cărora le datorez această carieră de 24 de ani… Nu aș vrea să fiu rea acuma, dar numește-mi tu o piesă de după mine!