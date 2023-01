Cântăreaţa de muzică populară care a trăit 38 de zile doar cu apă. Motivul pentru care nu a mâncat atât de mult timp

Una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România a recurs la un gest șocant, după ce și-a făcut o serie de analize ale căror rezultate au speriat-o. Timp de mai bine de o lună de zile, artista a renunțat la mâncare și a băut doar apă. Despre cine este vorba.

Lena Miclăuș a trecut prin momente dificile, după ce medicii i-au dat vești îngrijorătoare. Intepreta de muzică populară s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate, care au forțat-o să ia decizii drastice.

După ce și-a făcut câteva analize medicale, care nu au ieșit foarte bine, artista a luat decizia drastică de a consuma doar apă, timp de 38 de zile.

Artista a declarat, în exclusivitate pentru Antena Stars, că a ținut postul drastic la recomandarea unui preot.

„Pentru mine a fost foarte benefic postul. Între timp am mai ținut unul de 21 de zile pentru că eu, prima dată când l-am ținut pe cel de 17 zile, am ținut doar la îndrumarea unui preot, pentru că eu am vrut să fac doar o chestie sufletească, de mulțumire pentru tot ce am eu, ce sunt și copiii, casă, familie și așamai departe”, a mărturisit cântăreața, conform Spynews.