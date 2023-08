Cântăreaţă de muzică populară, accidentată chiar pe trecerea de pietoni! În ce stare se află artista: „Am auzit roţile scârţâind”

O artistă de muzică populară a fost lovită pe trecerea de pietoni. Daniela Ploia se afla la un eveniment, când dintr-o dată a fost lovită de un șofer neatent. Poliția înceracă să afle cine este persoana care a produs accidentul. Care este starea artistei?

Accidentul rutier a avut loc cu doar câteva minute înainte ca artista să urce pe scenă. Daniela Ploia s-a angajat să treacă trecerea de pietoni, iar la un moment dat, un șofer a lovit-o.

Speriat, cel care a produs accidentul a părăsit locul faptei. Cântăreața susține că nu a apucat să vadă numerele de înmatriculare.

Am căzut, m-am speriat, nu știu exact ce s-a întâmplat…Cel/ Cea care era la volan m-a ocolit pur și simplu și a plecat. Nu am apucat să văd numărul mașinii, a fost ceva foarte scurt.”, a declarat Daniela ploia pentru Spynews.ro

M-am asigurat, ca de obicei, am văzut că nu vine nici o mașină, m-am angajat să traversez și m-am trezit lovită. Tot ce am auzit au fost roțile scârțâind. Avea o viteză foarte mare, a reușit să frâneze și m-a lovit în frânare.

La scurt timp după accident, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest sens și au luat imaginile de pe camerele de supraveghere ale restaurantului. În urma impactului, artista a suferit mai multe lovituri la șold și umăr, iar din cauza șocului a trebuit să amâne intrarea pe scenă.

„Eu traversasem cam 1/4 din tecerea de pietoni. Eram singură, nu era nimeni cu mine, oamenii erau în restaurant. Cei care au auzit scârțâitul roților au chemat poliția.Au venit domnii polițiști, au luat camerele de la restaurant, este o anchetă în derulare.

M-am lovit la șold și umăr, nu am simțit pe loc gravitatea, am fost foarte speriată. Trebuia să intru la program, nu am reușit să fac asta imediat. Mirii erau nedumeriți și nu înțelegeau de ce nu cânt, le-am stricat puțin programul chiar dacă a fost ceva tacid.”, a mai declarat artista