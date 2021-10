Cântăreața celebră din anii 2000 care s-a apucat de pictat. A divorțat și a intrat în depresie, ce i-a spus lui Măruță

O cântăreață celebră din anii 2000 s-a reinventat total. Aceasta a renunțat la showbiz, a trecut printr-un divorț și s-a luptat cu depresia, dar acum mărturisește că se simte mai tânără și mai puternică ca niciodată.

Este vorba despre Sorana, ex Asia. Artista a venit în emisiunea La Măruță și a vorbit despre toate prin care a trecut în ultimul timp. S-a lăsat de muzică, acum pictează, și a renunțat la showbiz. Iubește din nou și se gândește din nou la căsătorie, căci după un an de la divorț, Sorana avea să îl cunoască pe actualul iubit alături de care este de patru ani.

”Mă simt mai tânară. M-am retras din showbiz, am devenit foarte dubioasă pentru unii, pentru că m-am apucat de pictat și nu mai fac altceva decât pictura. Am intrat în alt domeniu, pictez, pictez și geci, în colaborare cu un brand, desenul se învață. E vorba de foarte mult exercițiu. Divorțul este o cumpănă în viața oricui, am fost măritată fix 2 ani.

Nu divorțul a fost motivul depresiei mele, au fost foaarte multe lucruri care mi s-au întâmplat de-a lungul anilor. Am apelat la un psihterapeut, au fost patru chiar, iar ultimul mi-a zis că are și el nevoie de un psihoterapeut, după ședințele cu mine. Tu trebuie să te ajuți pe tine.

În momentul în care te căsătorești, divorțul te ia și parcă te aruncă în junglă. Nu am mai vorbit cu fostul soț, nu am vorbit niciodată urât despre el, are viața lui. E deplasat să vorbești ceva urât despre o persoană cu care ai fost. Și decesul tatălui meu m-a afectat, am descoperit că avea probleme cu diabetul”, a spus Sorana.