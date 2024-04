Când vor fi încărcați banii pe cardurile de alimente în luna aprilie. Milioane de români trebuie să afle

După cum era anunțat, încă de la finalul lui 2023, și în această perioadă MIPE va continua derularea programelor de ajutoare sociale, sub forma tichetelor pentru alimente, anunțând recent când vor fi încărcați banii pe cardurile de alimente în luna aprilie.

MIPE relansează proiectul social până în 2027

La nivelul anului 2023, conform datelor furnizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), de programele de ajutor social, de tipul tichetelor pentru alimente, au beneficiat puțin peste 1 milion de români, cu venituri de subzinstență, sau acele categorii sociale admise prin proiect.

Într-un comunicat emis recent, MIPE anunța reluarea programului, de data aceasta redenumit „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate în perioada 2024-2027”, fiind, de fapt, anunțul care vizează toți românii.

Când vor fi încărcați banii pe cardurile de alimente în luna aprilie

În același text al comunicatului, ministerul mai face precizarea că vor fi distribuite aproximativ 90 de mii de carduri sociale, prin intermediul companiei Poșta Română, anunțând, în același timp, și când vor fi băgați banii pe cardurile de alimente în luna aprilie:

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene începe, astăzi, alimentarea tichetelor sociale pentru alimente în valoare de 250 de lei pentru beneficiarii măsurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate în perioada 2024-2027”. Astfel, încărcarea cardurilor va avea loc pe tot parcursul săptămânii viitoare, etapizat: în prima parte a săptămânii aproximativ 1,6 milioane de beneficiari vor primi sprijinul pe carduri, urmând ca aproximativ 1 milion de persoane să primească sprijinul în cea de-a doua parte a săptămânii. Concomitent, se vor distribui 90 de mii de carduri pentru noii beneficiari eligibili, care vor ajunge la aceștia prin Poșta Română.”, anunță MIPE în comunicatul emis.

Cine sunt noii beneficiari ai programului de ajutor social

Ca și în cazul vechiului program de asistență socială, beneficiarii tichetelor pentru alimente trebuie să îndeplinească anumite condiții stipulate în OUG care stă la baza noului program, MIPE precizând în mod clar și acest aspect:

„Prima categorie de persoane pentru care se face alimentarea suporturilor electronice sunt pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei. Menționăm faptul că MIPE a decis încărcarea cardurilor pe măsură ce eligibilitatea categoriilor se încheie, pentru ca beneficiarii să primească acest sprijin din partea Guvernului cât mai rapid.”, precizează ministerul.

Cei cu venituri nete sub 2.000 de lei vor primii ajutorul social

Anul trecut, conform normelor metodologice de implementare a proiectului, baremul de sub 2000 de lei nu era specificat ca un criteriu de introducere pe listele cu cine va mai primi bani pentru alimente, dar începând cu acest an, spune MIPE, „persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici de 2.000 lei vor beneficia de cardurile sociale pentru alimente și mese calde în valoare de 250 lei, o dată la două luni.”

Până la momentul modificării erau luați în calcul doar cei cu venituri ente sub 1.700 de lei, ministerul fiind cel care a și propus majorarea baremului, specificând și că „tot din acest an, aceleași categorii de persoane vulnerabile vor beneficia, de 2 ori pe an, de pachete cu alimente”.