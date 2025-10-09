Când va fi înmormântat Marius Keseri? Gestul făcut de Marian Ionescu faţă de fostul toboşar Direcţia 5

Ultima oră
09 oct. 2025
de Daoud Andra

Marius Keseri a murit la 60 de ani

Marius Keseri, fostul toboșar al trupei Direcția 5, s-a stins din viață la doar 60 de ani, după o luptă grea și lungă cu o boală necruțătoare. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om vesel, credincios și mereu optimist, care a iubit scena până în ultima clipă. Cei care l-au cunoscut se pregătesc acum să își ia adio de la el.

Laura Stone, despre ultimele zile ale lui Marius Keseri

Solista Laura Stone, o apropiată a artistului, a rememorat ultimele clipe petrecute alături de Marius Keseri:

„Era un om vesel, optimist. Era sigur că va trece peste acest hop, credea foarte mult că se va vindeca, scena îi dădea putere să lupte cu boala. Voia să cânte, deși nu mai avea putere, mai ales după chimioterapie se simțea slăbit. Dar, totuși, o făcea. Era foarte credincios, purta rozariu la gât, mergea la slujbă, la biserică”, a declarat ea, pentru Click!

Artista a mai povestit că fostul toboșar suferea de cancer generalizat și că, deși starea lui se degradase, spera mereu la o minune.

„Mă ruga mereu să îi fac salată de boeuf, zicea că așa cum o prepar eu nu o face nimeni. Numai că am tot fost plecată și n-am mai apucat. Am vorbit cu el sâmbăta trecută, se simțea foarte rău, se externase, iar luni urma să facă alte analize. A avut cancer generalizat. Drum lin, Tete! Ne vedem peste 100 de ani, așa cum ne-am promis”, a mai spus Laura Stone.

Marian Ionescu, sprijinul din umbră

În ultimele luni de viață, Marius Keseri a fost sprijinit necondiționat de Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, și de ceilalți colegi de scenă. Aceștia au fost mereu alături de el, asigurându-se că primește tratamentele și îngrijirile necesare.

„Marian Ionescu s-a ocupat de toate tratamentele lui, de spitalizări, l-a dus la doctori, la chimioterapie. Sâmbăta trecută, tot el l-a adus acasă, de la spital, iar luni trebuia să-l ducă iar, pentru analize. Datorită lui Marian Ionescu, Marius a mai trăit încă un an”, a povestit Laura Stone.

Surse apropiate trupei spun că tot Marian Ionescu se ocupă acum și de funeraliile fostului său coleg și prieten, un gest care dovedește loialitatea și respectul care i-au legat timp de trei decenii.

Trupa Direcția 5 a transmis, la rândul său, un mesaj emoționant: „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim, din suflet! RIP Marius Keseri.”

Alți artiști precum Tavi Colen și Marcel Pavel au scris mesaje de condoleanțe: „Dumnezeu să-l odihnească în pace! Regret profund dispariția sa. Era un om minunat!”, a scris Tavi Colen. „Dumnezeu să-l odihnească! Primul om pe care l-am cunoscut de la Direcția 5. Ce om bun și mișto!”, a adăugat Marcel Pavel.

Când va fi înmormântat Marius Keseri

Artistul nu era căsătorit și nu avea copii, dedicându-se total muzicii, până aproape de finalul vieții. Ceremonia de adio va avea loc vineri, 10 octombrie 2025, la ora 12:00, la Cimitirul Ghencea 3, potrivit anunțului făcut de Laura Stone:

„Pentru toți cei care vor să își ia rămas bun de la Marius Keseri. Mâine, 10 octombrie, la orele 12.00, va avea loc ceremonia religioasă și înmormântarea lui Tete, la Cimitirul Ghencea 3.”

