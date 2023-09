Când trebuie să bagi în casă mușcatele, lavanda sau trandafirul. Până la ce temperatură rezistă florile în ghiveci

Află, din rândurile de mai jos, când trebuie să bagi în casă mușcatele, lavanda sau trandafirul. Dacă vrei să te bucuri în continuare de ele și după sezonul rece, este important să știi până la ce temperatură rezistă florile în ghiveci.

Cum se pregătesc florile pentru lunile de iarnă

Primele zile de toamnă dau startul pregătirilor pentru lunile de iarnă. Se pun murături, se prepară zacusca și alte preparate tradiționale. Tot în această perioadă, se acordă o atenție sporită și plantelor din ghiveci de pe balcon sau din grădină.

Se recomandă ca acestea să fie aduse în casă, unde să fie ferite de temperaturile scăzute de afară și ținute într-o atmosferă constantă.

Dacă vrei să te bucuri în continuare de ele și după sezonul rece, este important să știi până la ce temperatură rezistă florile în ghiveci. Pragul minim diferă de la o specie la alta.

Până la ce temperatură rezistă florile în ghiveci

Așadar, pe măsură ce vremea se răcește, află când trebuie să bagi în casă mușcatele, lavanda sau trandafirul. Sunt trei dintre cele mai populare plante, îndrăgite de românii din toate colțurile țării și alese pentru înfrumusețarea locuinței.

Când este crescut în ghiveci, trandafirul poate înflori de mai multe ori pe ani. Această plantă are o rezistență destul de mare, dar nu face față când temperaturile scad sub -12 grade Celsius.

Trandafirul are nevoie și de multă apă. Vara, se recomandă să fie udat de trei, chiar patru ori pe săptămână. Iarna, udarea se face o dată la cinci zile.

Când se bagă în casă mușcatele, lavanda sau trandafirul

O altă alegere populară la noi în țară o reprezintă mușcatele. Sunt mai sensibilie decât trandafirii. Astfel, se mută în interior toamna târziu, când nopțile aduc în termometre valori de -7 sau -8 grade Celsius.

Lavanda ar trebui să fie nelipsită din colecția ta de plante. Primăvară și vara are inflorescențe violet, ce emană un parfum aparte. În plus, este foarte ușor de îngrijit, nu este deloc pretențioasă. Are nevoie doar de expunere la soare și puțină apă.

Lavanda se ia de pe balcon sau din grădină când valorile afișate de termometre scad sub -5 grade Celsius.

