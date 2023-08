Astăzi, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de televiziune din România, un prezentator care reușește uneori să își pună invitații în încurcătură, obținând adesea declarații și dezvăluiri în premieră de la cei care acceptă invitația de a păși în platoul emisiunii sale. Puțini știu însă că viața lui nu a fost tocmai ușoară, înainte să apară pe micul ecran. Când și-a câștigat Cătălin Măruță primii bani. Soțul Andrei muncește de la o vârstă fragedă

Mereu cu zâmbetul pe buze, plin de viață, pregătit să obțină dezvăluiri și declarații în exclusivitate de la invitații săi, Cătălin Măruță este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune de la noi din țară.

Are o carieră de succes, la care mulți pot doar să viseze – emisiunea și podcasturile sale au un succes uriaș la public – o familie superbă și se bucură de un confort financiar ce îi permite să își transforme în realitate aproape orice dorință.

Cu toate că acum trăiește fără nicio grijă, din punct de vedere financiar, nu a fost mereu așa. Cătălin Măruță a crescut în Târgu Jiu, într-o familie normală. Prezentatorul a mărturisit că părinții săi nu au putut să îi ofere un start în viață – o mașină sau o locuință, cum alți tineri au norocul să primească de la familie – el fiind încurajat să învețe și să muncească pentru a-și construi propriul viitor.

A început să muncească de la o vârstă fragedă, la fel ca soția sa, Andra. În timp ce alți tineri de vârsta lor își petreceau timpul liber distrându-se, ei își câștigau primii bani.

„Eu și Andra am lucrat de când eram adolescenți, să știi. Unii poate au primit de la părinți ajutor ca să înceapă cu dreptul, ceea ce este, desigur, minunat: să îți dăruiască o casă, o mașină, să te ajute să găsești un loc de muncă.

Dar noi am obținut totul singuri, muncind foarte mult când alții de vârsta noastră poate mai mult se distrau. Apreciem cu atât mai mult ce avem astăzi când știm ce greu am construit, dar și ce ușor am putea pierde totul”, a declarat Cătălin Măruță, pentru VIVA!.