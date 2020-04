Ludovic Orban, premierul României a vorbit la Digi 24 despre redeschiderea școlilor în România. Premierul a spus că după data de 15 mai este posibil ca instituțiile școlare să se redeschidă, în funcție de evoluția epidemiei de coronavirus.

Când se vor redeschide școlile din România. Ludovic Orban îi ia prin surprindere pe români

” După 15 mai, este extact ceea ce am spus. Depinde de evoluția epidemiei. Am fost foarte atent la ceea ce am spus – după 15 mai. După 15 mai este posibil să le redeschidem școlile… pe 20 mai, pe 25 mai… Când ne va permite, pe baza analizelor pe care le avem, contextul epidemiologic. Deschiderea școlilor depinde de cum evoluează dinamica infectărilor și de ceea ce facem pentru reducerea la maxim a infectărilor.

Niciodată nu am luat în calcul amânarea anului școlar, sau neorganizarea examenelor. Obiectivul nostru este ca toți elevii să finalizeze acest an școlar. Atingerea acestui obiectiv și modalitățile în care se vor organiza examenele, a modalităților în care vor fi pregătite toate aceste examene, va depinde de contextul epidemiologic. E o variantă în care se pot finaliza toate cursurile și toate orele pe online și chiar examenul să se dea pe online, e posibil să se dea examenul în alte condiții.

Sunt și variante intermediare, de redeschidere graduală a școlilor. La noi sunt și clase pline. Luăm în calcul deschiderea graduală a școlilor. Aici, ministrul educației, împreună cu specialiștii lucrează la diferite variante și vom fi pregătiți pentru orice situație”, a declarat Ludovic Orban.

Ce se întâmplă cu relaxarea măsurilor

Premierul a vorbit și despre relaxarea măsurilor în contextul pandemiei de coronavirus, dar și despre echimamentele medicale. Potrivit premierului României, în România vârful epidemiei va fi în intrevalul 1 și 5 mai. În plus, potrivit acestuia, se pregătește revenirea la normalitate, iar relaxarea măsurilor va fi graduală. De asemenea, se vor redeschide activitățile cu riscurile epidemice mai mici:

”Ne vom lua deciziile în funcție de evoluția epidemiei. Noi încercăm să mărim stocul de echipamente”, a spus Ludovic Orban. În ce privește echipamentele, Ludovic Orban a declarat:

”Au intrat in productie masti chirurgicale, cu capacitate mare si vom avea posibilitatea de a satisface cererea. LA Ministerul Apărării au fost produse izolete, trebuie să anunț ca aproximativ in jurul datei de 25 aprilie vom avea si masti FFP 2, care asigura protecțiee de 92 la suta. Capacitatea de productie in Romania ne va da o mai mare incredere. Tot la Ministerul Apărării este în curs de realizare a unui prototip de ventilator, care este un produs autohton. Am avut discutat la Dacia Renault si am avut 2 variante de a-l produce. Cred că vom reusi sa introducem in fabricatie macar un tip de ventilator. Este un lucru pe care trebuie să ni-l dorim”, a declarat Ludovic Orban.