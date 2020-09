Când se vor lua restricții mai dure în România. Raed Arafat a făcut anunțul

Secretarul de stat, Raed Arafat afirmă că autoritățile din România și-au propus să nu mai ajungă la măsuri restrictive drastice, cauzate de răspândirea epidemiei de coronavirus, însă nu este exclusă implementarea unor astfel de măsuri dacă situația va deveni „dramatică“.

Vineri seară, 25 septembrie, la Antena 3, fiind întrebat dacă se va ajunge din nou la măsuri restrictive în situația în care numărul de îmbolnăviri de COVID-19 va continua să crească, Raed Arafat a răspuns:

„Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nu știm cum va evolua și este posibil la orice moment, dacă evoluția va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice. Dar intenția este să se ia măsuri pe localități, pe zone“.