Când se va vaccina Nicușor Dan, de fapt. Primarul Bucureștiului a făcut anunțul

Deși aparent nu pare, dar există o preocupare intensă cu privire la faptul că Primarul General, Nicușor Dan, nu este vaccinat încă. Astăzi a avut o nouă întrevedere la Guvern, unde edilul spune că a intrat având un test PCR făcut. În aceeași declarație de astăzi, primarul spune că se va vaccina în acest weekend, probabil.

În cursul zilei de astăzi Nicușor Dan a avut o nouă întrevedere cu cei de la Guvern privind gigacaloria și prețul acesteia. Este a doua ședință în care edilul Capitalei încearcă să facă apel la guvernanți în a-l ajuta să subvenționeze viitoarele costuri ale gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei. Conform unor surse, nici întrevederea de astăzi nu a fost una cu succes, cel puțin din puctul de vedere al primarului Capitalei.

Există încă incertitudini în ceea ce privesc sumele cerute de Nicușor Dan pentru subvenționarea gigacaloriei, acestea ridicându-se la 950 de milioane de lei. Nicușor Dan spune că pentru moment are sub control situația, dar este convins că pentru luna ianuarie a anului viitor, mai mult ca sigur vor fi necesare fonduri suplimentate.

„Am intrat pe baza unui test. Săptămâna asta mă vaccinez. Azi sau în weekend. Nu pot să spun (ce vaccin va face – n.r.), dar în două doze.

Ca să lămurim, eu am trecut prin boală, am avut imunitate naturală, am spus apoi că fac investigații și mă voi vaccina, ceea ce voi face”, a declarat Nicușor Dan.