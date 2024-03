Când se tunde via primăvara. Modul corect de tăiere pentru struguri mari și zemoși, mulți fac greșeala

Tunderea viței de vie primăvara este un proces important, dacă doriți să aveți o recoltă bogată de struguri. Tăierile la vie se fac în funcție de mai multe aspecte, dar multe persoane greșesc când efectuează acest proces. De obicei, tunderea se face în perioada de repaus vegetativ. În continuare vă arătăm când se tunde corect vița de vie la început de primăvară!

Cea mai potrivită perioadă de tăiere a viței de vie este primăvară, pentru o producție bună de struguri.Tăierile în uscat se fac în perioada în care via este încă ) în repaus vegetativ, adică începând de toamna până primăvară. Mai exact, de la sfârșitul lunii februarie până la începutul lunii aprilie.

În plus, la plantațiile care se află în zone în care riscul de îngheț este crescut, tăierile ar trebui realizate în timpul primăverii, când vremea se mai încălzește, iar temperaturile trec de 5 grade Celsius ziua.

„Tăierea de repaus vegetativ ar trebui să fie finalizată începând cu sfârșitul lunii februarie până în martie. Lemnul de un an (creșterea din vara precedentă) trebuie tăiat până la trei până la cinci noduri pe pinten. Pintenii ar trebui să fie spațiați uniform de-a lungul cordonului. Primvăra, cel mai bun moment de a tăia vița de vie este în luna martie, cel târziu aprilie. În aceste luni temperatura medie zilnică este de cel puțin 10 grade grade.”, spun specialiștii.

Dăm și un exemplu concret! La soiurile cu rodire pe butuc vechi, tunderea se face mai puțin drastic pentru a nu afecta producția de struguri. La soiurile cu rodire pe lemn tânăr, se taie mai mult din lăstari pentru a stimula dezvoltarea de lăstari noi. Tunderea viței de vie se face pe mai multe categorii: tăieri de formare, tăieri de rodire, dar și tăieri de reparație, dacă există daune provocate din timpul iernii.

„Atunci când vița de vie este matură, tăierea poate presupune să se ocupe de o cantitate considerabilă de vegetație. Acest lucru va necesita o anumită îndemânare pentru a tăia în mod corespunzător, pentru a gestiona eficient frunzele și pentru a menține o producție adecvată de fructe an de an. În plus, soiul de struguri și sistemul de spalier sau de arboret utilizat vor determina amploarea tăierii care este necesară.”, spun specialiștii în viticultură.