Când se pune varza la murat în 2025 – zilele bune din calendarul popular

În tradiția românească, momentul optim pentru a pune varza la murat nu este ales întâmplător: el se bazează pe observații transmise din generație în generație.
Murarea verzei de toamnă este o activitate simbolică, atât practică, cât și o punere în armonie cu ciclul naturii. Iată când e cel mai bine să faci murăturile în 2025, ținând cont de semnificațiile populare și calendarul țăranului român.
În folclorul românesc, există noțiunea de „zile cu noroc” – episoade calendaristice în care activitățile agricole, inclusiv muratul verzei, sunt binecuvântate cu eficiență și succes.
Momente recomandate în 2025:
Murarea verzei e mai mult decât o simplă conservare – e o artă. Iată câteva etape esențiale:
Tradiția românească reflectă observarea atentă a naturii: temperaturile de la mijlocul toamnei creează un mediu ideal pentru fermentare lentă și activitate probiotică optimă. Dacă varza este pusă prea devreme (prea cald, prea verzuie), fermentația poate fi prea rapidă, iar murăturile vor fi moi. Dacă e prea târziu, se pot întări prea mult sau pot eșua în ambalare.
În plus, ideea de a face murături într-o zi considerată de “noroc” în credința populară întărește legătura comunitară și culturală dintre gospodării, rezultatul fiind conserve cu gust autentic, care nu doar se păstrează, dar aduc amintiri și conexiuni.
Pentru anul 2025, perioada ideală pentru murarea verzei începe după mijlocul lui septembrie. Cele mai bune repere tradiționale sunt zilele de după “Adormirea Maicii Domnului” și mai ales Sărbătoarea Sfântului Dumitru (26 octombrie). Alege o zi crocantă de toamnă, pregătește bine recipientele și ingredientele, și vei avea murături aromate, sănătoase și crocante – precum le făcea bunica.