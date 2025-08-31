Când se pune varza la murat în 2025 – zilele bune din calendarul popular

În tradiția românească, momentul optim pentru a pune varza la murat nu este ales întâmplător: el se bazează pe observații transmise din generație în generație.

Murarea verzei de toamnă este o activitate simbolică, atât practică, cât și o punere în armonie cu ciclul naturii. Iată când e cel mai bine să faci murăturile în 2025, ținând cont de semnificațiile populare și calendarul țăranului român.

Calendarul popular și zilele cu noroc pentru murat varza

În folclorul românesc, există noțiunea de „zile cu noroc” – episoade calendaristice în care activitățile agricole, inclusiv muratul verzei, sunt binecuvântate cu eficiență și succes.

Momente recomandate în 2025:

După 15 septembrie – începând cu “Schimbarea la Față” (6 august) și după “Adormirea Maicii Domnului” (15 august), perioada este recomandată pentru pregătirea murăturilor. Climatul mai răcoros reduce riscul fermentării rapide. Sfântul Dumitru (26 octombrie) – o zi considerată extrem de propice pentru murături. Se spune că cine pune varza în ziua Sfântului Dumitru va avea conserve rezistente și gustoase pe tot parcursul iernii. Zilele cu soare blând – în calendarul popular se spune că timpul peste zi e mai important decât data calendaristică. O zi cu soare, dar răcoroasă este ideală pentru ca varza să se așeze bine în butoi, fără risc de mucegai.

Tot ce trebuie să știi despre pregătirea verzei

Murarea verzei e mai mult decât o simplă conservare – e o artă. Iată câteva etape esențiale:

Alege varza potrivită: căutați capete ferme, cu frunze dense. Varza roșie e o alternativă delicioasă, dar cea albă este tradițional preferată.

căutați capete ferme, cu frunze dense. Varza roșie e o alternativă delicioasă, dar cea albă este tradițional preferată. Sterilizați recipientele: butoaiele sau borcanele trebuie curățate temeinic, chiar cu apă fierbinte și sare, pentru a preveni fermentația necontrolată.

butoaiele sau borcanele trebuie curățate temeinic, chiar cu apă fierbinte și sare, pentru a preveni fermentația necontrolată. Saramură echilibrată: o regulă populară spune “o linguriță de sare la un litru de apă”, dar gustul trebuie adaptat: prea multă sare încetinește fermentația, prea puțină poate duce la mucegai.

o regulă populară spune “o linguriță de sare la un litru de apă”, dar gustul trebuie adaptat: prea multă sare încetinește fermentația, prea puțină poate duce la mucegai. Adăugări tradiționale: frunze de hrean (pentru crocănțeală), mărar legat la suprafață (pentru aromă) și boabe de porumb uscate (pentru fermitate).

frunze de hrean (pentru crocănțeală), mărar legat la suprafață (pentru aromă) și boabe de porumb uscate (pentru fermitate). Presă și greutate: este esențială. O placă prinsă cu sfoară sau o piatră bună, deasupra verzei, ajută la menținerea legăturii și evită expunerea la aer.

De ce contează momentul

Tradiția românească reflectă observarea atentă a naturii: temperaturile de la mijlocul toamnei creează un mediu ideal pentru fermentare lentă și activitate probiotică optimă. Dacă varza este pusă prea devreme (prea cald, prea verzuie), fermentația poate fi prea rapidă, iar murăturile vor fi moi. Dacă e prea târziu, se pot întări prea mult sau pot eșua în ambalare.

În plus, ideea de a face murături într-o zi considerată de “noroc” în credința populară întărește legătura comunitară și culturală dintre gospodării, rezultatul fiind conserve cu gust autentic, care nu doar se păstrează, dar aduc amintiri și conexiuni.

Pentru anul 2025, perioada ideală pentru murarea verzei începe după mijlocul lui septembrie. Cele mai bune repere tradiționale sunt zilele de după “Adormirea Maicii Domnului” și mai ales Sărbătoarea Sfântului Dumitru (26 octombrie). Alege o zi crocantă de toamnă, pregătește bine recipientele și ingredientele, și vei avea murături aromate, sănătoase și crocante – precum le făcea bunica.