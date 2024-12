Când se poate scădea nota la purtare. Noile modificări din statul elevului și regulile ce trebuie respectate

În sistemul de învățământ, nota la purtare nu reprezintă doar un simplu indicator statistic, ci reflectă conduita elevului și influențează direct evoluția sa școlară. Noile modificări ale Statutului Elevului și ale regulamentelor școlare au adus clarificări importante despre cazurile în care nota la purtare poate fi scăzută și despre consecințele acestei măsuri.

Rolul notei la purtare în evaluarea comportamentului elevilor

Potrivit Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), nota la purtare se acordă la finalul fiecărui interval de cursuri din structura anului școlar, pe baza comportamentului elevului.

În cazul învățământului primar, în loc de notă, se utilizează calificative, acordate de învățători sau profesori. Această notare are un rol educativ, promovând respectul pentru reguli, colaborarea și responsabilitatea în rândul elevilor.

Scăderea notei la purtare poate surveni în urma abaterilor de la regulamentul școlar, sancționate conform prevederilor Statutului Elevului. Evaluarea comportamentului este efectuată de diriginte sau învățător, după consultarea consiliului clasei, aceasta fiind decisivă pentru stabilirea sancțiunilor.

Cazuri în care se poate scădea nota la purtare

Modificările recente ale regulamentelor identifică două categorii de situații: cazuri în care scăderea notei este facultativă și cazuri în care aceasta este obligatorie.

Scăderea facultativă a notei la purtare. În anumite circumstanțe, profesorii pot decide dacă nota la purtare va fi diminuată:

Mustrarea scrisă: Elevul și părinții sunt atenționați oficial în scris pentru abateri repetate de la normele de conduită.

Retragerea bursei: Această sancțiune poate fi aplicată pentru acte repetate de violență ușoară sau alte încălcări ale regulamentului.

Mutarea disciplinară: Dacă un elev comite acte grave, cum ar fi distrugerea bunurilor școlare sau violența, poate fi mutat la o clasă paralelă.

Scăderea obligatorie a notei la purtare. Există situații în care scăderea notei la purtare este impusă automat:

Absențe nemotivate: La fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar sau la 20% din orele unei discipline, nota la purtare este diminuată.

Suspendarea: Elevii care recurg la acte grave de violență sau vandalism pot fi suspendați, ceea ce implică scăderea obligatorie a notei la purtare.

Exmatricularea: Faptele deosebit de grave, care afectează grav mediul școlar, pot duce la exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeași sau altă unitate de învățământ, iar în cazuri extreme, fără drept de reînscriere.

Consecințele scăderii notei la purtare

Scăderea notei la purtare are implicații serioase pentru elevi. Cei care obțin la finalul anului o medie mai mică de 6 sau calificativul „Suficient” riscă să fie declarați repetenți, conform art. 115 din ROFUIP.

În plus, Statutul Elevului specifică faptul că elevii cu media la purtare sub 8 nu pot fi admiși în unități de învățământ cu profil militar, teologic sau pedagogic. În cazul celor deja înscriși, o medie anuală sub 8 la purtare obligă elevii să se transfere la alte licee sau profiluri.