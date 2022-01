Când se plafonează prețurile la energie, de fapt. Ce se întâmplă cu facturile din ianuarie 2022

Românii au fost afectație enorm de scumpirea prețurilor la energie, iar unii dintre ei au avut facturi uriașe pe care nici măcar nu și-au permis să le plătească. Facturi astronomice la gaze pentru români. Gazele s-au scumpit atât de mult, încât căldura a devenit deja un lux. În acest sens, autoritățile au decis să plafoneze prețurile la energie.

Autoritățile din România au decis data de la care se aplică plafonarea prețurilor la energie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat după ședința de Guvern că plafonarea se aplică doar de la 1 februarie.

De altfel, el a mai spus că furnizorii sunt obligați să refacă facturile pentru luna ianuarie.

în care numai anul trecut am plătit 130 de milioane de euro și pentru ei suntem în discuții cu Comisia Europeană să reînnoim această schemă.

„Față de categoriile care erau înainte în lege – spitale, școli, grădinițe, universități, ONG-uri, am lărgit această schemă pentru aproape toți consumatorii non-casnici,

El a vorbit despre persoanele cărora facturile la gaze sau curent le-au venit extrem de mari, cu sume de mii de lei, în contextul în care consumul a rămas neschimbat.

Dacă nu aplică legea, e clar că face o infracţiune, nepunerea în practică a unei legi este o infracţiune, chiar dacă legea nu are o sancţiune, există corecţii prin celelalte legi.

Rămâne în continuare prevederea prin care furnizorii sunt obligați să refacă toate facturile pe care le-au emis fără aplicarea prevederilor legii”, a declarat Virgil Popescu.

„Eu mi-aș fi dorit și tot am anunțat ca această ordonanță, dacă am putea s-o aplicăm și pe noiembrie și pe decembrie.

Astăzi am mai întrebat odată în ședința de guvern. A fost un răspuns foarte clar al Ministerului Justiției: nu putem s-o facem retroactiv.

Dacă s-ar putea, credeți-mă că toți am fi făcut acest lucru”, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu.