Când se joacă Simona Halep – Elina Svitolina, în semifinala de la Wimbledon. Ora oficială a meciului

Simona Halep – Elina Svitolina (Ucraina) se joacă în semifinale la Wimbledon, joi, 11 iulie 2019. În celălalt meci al zilei, Serena Williams (SUA) se va duela cu Barbora Strycova (Cehia). Învingătoarele se vor întâlni în marea finală, programată sâmbătă, 13 iulie.

Simona Halep – Elina Svitolina și Serena Williams – Barbora Strycova, în semifinale la Wimbledon

Semifinala Simona Halep – Elina Svitolina a fost programată pentru ora 15:00, la fel ca meciul Serena Williams – Barbora Strycova. Organizatorii de la Wimbledon vor decide în scurt timp care partidă se va juca de la ora 15:00, cea de-a doua urmând să se dispute de la ora 16:30.

Mats Wilander, analistul Eurosport, este de părere că Simona Halep (locul 7 WTA) va câștiga duelul cu Elina Svitolina (locul 8 WTA) și se va impune și în marea finală de la Wimbledon.

„După ce am văzut, pot spune că meciul ar trebui să fie unul lejer pentru Simona. Svitolina a ajuns în semifinală pentru prima dată și este clar că s-a schimbat ceva în jocul ei, în ce privește tactica. Ea este urmărită si de iubitul ei, Gael Monfils, care sigur are o anumită contribuție în schimbarea ei. Gael are o putere mai mare de convingere asupra ei și o învață ce și cum trebuie să facă. Halep este mai bună ca ea la orice capitol, deci Svitolina trebuie să fie creativă”, a declarat Wilander.

Parcursul celor două tenismene la Wimbledon

Simona Halep – Aliaksandra Sasnovich 6-4, 7-5

Simona Halep – Mihaela Buzărnescu 6-3, 4-6, 6-2

Simona Halep – Viktoria Azarenka 6-3, 6-1

Simona Halep – Cori Gauff 6-3, 6-3

Simona Halep – Shuai Zhang 7-6 (7-4), 6-1

Elina Svitolina – Daria Gavrilova 7-5, 6-0

Elina Svitolina – Margarita Gasparyan 5-7, 6-5 (s-a retras)

Elina Svitolina – Maria Sakkari 6-3, 6-7 (1-7), 6-2

Elina Svitolina – Petra Martic 6-4, 6-2

Elina Svitolina – Karolina Muchova 7-5, 6-4

Pentru calificarea în semifinale la Wimbledon, Simona Halep și Elina Svitolina au primit câte un cec în valoare de 662.000 de euro. Sportiva care va câștiga meciul direct și se va califica în finală va primi 1.322.937 de euro. Triumful pe iarba de la Londra va fi premiat cu 2.645.874 de euro.