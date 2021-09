Când se culege via. Calendarul oficial al agricultorilor din România

Recoltarea strugurilor de vin este unul dintre cei mai importanți pași în procesul de vinificare. Momentul recoltei este determinat în primul rând de maturitatea strugurilor, măsurată de nivelurile de zahăr, acid și tanin, în funcție de tipul de vin care se dorește a fi produsă. Iată când se culege via conform calendarului oficial al agricultorilor din România.

Calendarul oficial al agricultorilor din România – când se culege via

Majoritatea regiunilor producătoare de vin din lume se află în zona temperată între 30 ° și 50 ° latitudine în ambele emisfere, cu regiuni situate mai aproape de ecuator, de obicei recoltând mai devreme din cauza climelor lor mai calde.

În emisfera nordică, podgoriile din Cipru încep recoltarea încă din iulie. În California, unii struguri de vin spumant sunt recoltați la sfârșitul lunii iulie până la începutul lunii august fiind ușor necopți pentru a ajuta la menținerea acidității vinului.

Culegerea strugurilor

Majoritatea recoltelor viței de vie din emisfera nordică au loc la sfârșitul lunii august până la începutul lunii octombrie, iar unele struguri de vin recoltate târziu sunt recoltați pe tot parcursul toamnei.

În Germania, Austria, Statele Unite și Canada, strugurii de gheață pot fi recoltați până în ianuarie. Schimbările climatice recente (în special încălzirea globală) au schimbat sezonul recoltei în unele țări.

Când se culeg strugurii în România

Culesul viei în România începe în mod tradițional pe 14 septembrie. Nu se întind până toamna târziu decât soiurile care se coc mai greu, în special cele roșii.

Este foarte important ca strugurii să se culeagă la momentul potrivit. Acest lucru se face în funcție de fiecare soi de struguri, dar și în funcție de areal. Dacă strugurii se cule prea devreme, vin va fi acru, iar dacă aceștia se culeg când sunt deja stafidiți, vinul va fi dulce. Specialiștii spun că momentul cel mai bun ca via să fie recoltată este acela în care semințele boabelor de struguri sunt coapte şi se desprind uşor de pulpă. Astfel, alegerea momentului în care se culeg strugurii este o adevărată cu măiestrie. Iată ce trebuie să știe cei are culeg via manual, potrivit glissando.ro :