Când se aprind luminițele de Crăciun 2023 în București. Cât au costat decorațiunile

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunțat pe pagina de Facebook faptul că Municipalitatea București că a început procesul de instalare a decorațiunilor pentru iluminatul festiv din acest sezon de iarnă. Când se aprind luminițele de crăciun 2023 în București și cât au costat acestea? Edilul a spus că toate arterele principale ale Bucureștiului vor străluci de Crăciun.

Ce bulevarde din București vor avea luminițe

Toate arterele principale ale orașului vor fi împodobite cu luminițe de Crăciun.

Fotografiile postate pe rețelele de socializare dezvăluie deja că bulevardele Unirii, Lascăr Catargiu, Regele Mihai I al României și Șoseaua Kiseleff au fost împodobite de către Compania Municipală Iluminat Public.

Citește și: Zonele în care Bucureştiul va fi decorat cu luminiţe. Suma investită de Primăria Capitalei, una uriaşă

Municipalitatea își propune să aducă în acest an nu doar elemente clasice, ci și noi ornamente care să încânte ochii bucureștenilor.

Nicuşor Dan a precizat că anul acesta se vor investi 5 milioane de lei pentru achiziționarea și închirierea echipamentelor destinate iluminatului festiv.

Primarul a vorbit despre evoluția sumelor alocate în ultimii ani pentru acest scop, subliniind că „anul trecut, am alocat puţin sub două milioane şi anul acesta alocăm cinci. În 2019 s-au alocat 21 de milioane. Bucureştenii ne-au cerut şi le răspundem. Am avut o perioadă în care am pus ce aveam prin depozite; montate de către Compania de Iluminat. În fiecare an ni s-a spus că nu este suficient şi anul acesta o să închiriem şi o să şi cumpărăm de suma aceasta, doar pe bulevardele mari”.

Compania Municipală Iluminat Public a lansat în luna octombrie două licitații pe SEAP: una pentru închirierea și cealaltă pentru achiziționarea unor elemente care să contribuie la atmosfera festivă a sărbătorilor.

Află și: Suma rușinoasă alocată de PSD pentru luminițele de Crăciun, într-o comună cu 4.000 de locuitori. Ce urmăresc primarii, de fapt

Contractele în valoare de 3.352.000 de lei pentru închiriere și 1.999.500 de lei pentru achiziție vizează decorațiuni precum 577 de elemente luminoase, printre care șiruri, plase și traversări luminoase, dar și figurine luminate, ce vor fi distribuite pe bulevardele Magheru, Bălcescu, Aviatorilor, I. C. Brătianu, Constantin Prezan, pe Calea Victoriei, la rondul Charles de Gaulle și în piețele Romană și Victoriei.

Când se aprind luminițele de Crăciun 2023 în București

Nicușor Dan a spus că luminițele vor fi aprinse pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei.

„Până pe 30 noiembrie, când va fi aprins iluminatul festiv, vor fi împodobite toate artele principale din Capitală. Anul acesta, pe lângă ornamentele şi luminiţele aflate pe stoc din anii precedenţi, vom adăuga noi elemente, pentru care Compania Municipală Iluminat Public are în derulare două proceduri, pentru achiziţia şi închirierea unor decoraţiuni suplimentare, fiind în etapa de evaluare a ofertelor”, a scris primarul general al Capitalei, pe Facebook.

Vezi și: Motivul pentru care Olguța Vasilescu a început pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Craiova. Edilul orașului promite că proiectul va fi printre cele mai frumoase din Europa

Printre noutățile aduse în acest an se numără 150 de perdele luminoase cu cel puțin 200 de leduri, 300 de figurine 3D în forme precum sferă, stea, fulg de nea sau candelabru, 550 de echipamente de tip perdea cu cel puțin 550 de leduri, precum și 220 de șiruri cu cel puțin 120 de leduri.

Bucureștiul se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare, mai ales că, în ultimii ani, locuitorii Capitalei s-au arătat nemulțumiți de decorațiunile puse în oraș.

Acum, primarul Capitalei speră să își repare greșelile și să facă din București un oraș cu totul festiv de sărbători.