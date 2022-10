Când se adaugă carnea în ciorba de pui. Gospodinele greșesc mereu. De asta se strică atât de repede chiar și în frigider

Ciorba de pui este unul dintre cele mai comune feluri de mâncare din bucătăria românească. Are toate aromele clasice oferite de ierburile din grădina de la țară, printre care se numără și țelina, pătrunjelul, leușteanul etc. Totuși, gătitul cărnii nu are loc după același proces ca în cazul rețetelor de modă veche. Acum, carnea nu mai necesită să fie fiartă o perioadă îndelungată de timp. Află în rândurile de mai jos când se adaugă carnea în ciorba de pui pentru a nu se strica.

Cum alegi carnea de pui pentru ciorbă

Ciorba parcă nu e ciorbă fără carnea de pui. O bucată de carne de pasăre asigură echilibrul perfect între cantitatea de grăsime, gustul de sare și aroma propriu-zisă a acestui tip de mâncare. Nu este obligatoriu să folosești doar carne albă când gătești supe sau ciorbe. Poți folosi orice tip de carne de pui, atât timp cât îți place aroma finală.

Prepararea unei ciorbe de pui presupune să lași bucata de carne, cu tot cu oase și diverse țesuturi, la fiert. Tocmai din acest motiv este recomandat să alegi carne de calitate de la magazin sau de la producătorul local. În acest fel, mâncarea va ieși cu adevărat savuroasă și, în combinație cu tăiței, va avea un gust divin.

În prezent, carnea de pui nu trebuie lăsată la fiert pentru o perioadă lungă de timp. Iar asta din cauză că, față de altă dată, calitatea cărnii a scăzut. Desigur, poți economisi mai mult timp dacă prepară supă sau ciorbă cu carne cumpărată de la magazin, dar cea de la fermierul local este fără doar și poate mai sănătoasă.

Când se adaugă carnea în ciorba de pui

Ideea este să nu gătești bucata de carne prea mult timp. Nu trebuie lăsată la fiert prea mult, fiindcă pielea și colagenul puiului vor ceda rapid la temperaturi ridicate. Totuși, nu trebuie lăsată pe foc nici prea puțin, pentru că riscă să se altereze și să strice toată mâncarea. Puiul se adaugă în ciorbă cu suficient timp înainte ca apa să atingă tempertura de fierbere.

E recomandat, bineînțeles, să pui sare în apa în care fierbe puiul. Există unele gospodine care evită să facă acest lucru din cauză că puiul ar fierbe mai greu. Însă este doar un mit, carnea va fierbe în ritmul său natural.

Unele gospodinele preferă să fiarbă carnea pentru supe separat de restul ingredientelor. Asta pentru ca spuma care apare deasupra mâncării să nu se îmbibe în preparat. Însă alte bucătărese consideră că acest lucru nu face decât să aromatizeze mai mult puiul.Este la alegerea fiecărei românce cum preferă să fiarbă puiul pentru ciorbă.