S-a anunțat când scapă bucureștenii de restricții. Nicușor Dan a făcut anunțul zilei. Ce a spus primarul Bucureștiului, după ce rata de infectare cu coronavirus a scăzut sub 3 la mia de locuitori, citiți un pic mai jos.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a firmat, referitor la o eventuală relaxare a restricţiilor după ce rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut sub 3 la mia de locuitori în municipiul Bucureşti. Acesta susține că ar trebui să se mai aștepte câteva zile, pentru a se vedea că această situaţie se stabilizează. În plus, Nicușor Dan spune că se va vaccina împotriva COVID-19 atunci când va fi chemat.

Nicușor Dan s-a temut unde s-ar putea ajunge, în ceea ce privește epidemia de coronavirus

”În primul rând, trebuie să salutăm această scădere, sunt nişte cifre pe care mă uit în fiecare dimineaţă, suntem la sub 3, am fost la 7 în urmă cu o lună şi jumătate. Vă spun sincer că la începutul mandatului am fost extrem-extrem de îngrijorat. Când am început mandatul, la sfârşit de octombrie, eram pe o pantă ascendentă şi chiar mi-a fost frică de unde am putea să ajungem.

Purtarea măştii şi atitudinea bucureştenilor ne-au ajutat să ajungem aici. O să fie o discuţie în Comitetul Municipal (pentru Situaţii de Urgenţă – n.r.) pe situaţia asta şi o să vedeţi decizia pe care o să o luăm. Să mai aşteptăm câteva zile, ca să vedem că această situaţie se stabilizează. Aşa, pe cifre, am fost la 1.000 pe zi, am fost la 2.000 pe zi şi acum pare că suntem undeva la 200-300-400 pe zi”, a afirmat Nicușor Dan.

Scăderea numărului de infectări este reală, potrivit lui Nicușor Dan

Întrebat dacă nu este bizar că s-a ajuns brusc de la peste 1.000 de cazuri de infectări pe zi la aproximativ 200, Nicușor Dan a răspuns: ”Nu, nu, nu, au fost nişte anomalii, date de faptul că nu s-a lucrat câteva zile de Crăciun şi nu s-a lucrat câteva zile de Revelion, adică s-a lucrat la capacităţi mai mici, dar statistic, scăderea se vede”.

În plus, edilul Capitalei a precizat că se va vaccina împotriva coronavirusului, atunci când îi va veni rândul. ”Sigur, când o să-mi vină rândul, mă vaccinez, da”, a spus Nicușor Dan.

Prefectul Capitalei îndeamnă la respecatrea regulilor sanitare în continuare

Pe de altă parte, Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a spus, miercuri seară, că este îmbucurător că s-a ajuns la incidenţa de 3 la mia de locuitori.

”Cred că este absolut necesar să respectăm în continuare normele de siguranţă şi măsurile sanitare pentru ca într-un viitor cât mai apropiat să putem să beneficiem de relaxări mai generoase ale acestor restricţii”, a afirmat Traian Berbeceanu.