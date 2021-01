Robert Turcescu îl umilește public pe Nicușor Dan. Ce poezie i-a scris: „Roagă-te la liturghie să mai stai la Primărie”

Jurnalistul și omul politic, Robert Turcescu, a fost inspirat de probelemele cu care se confruntă Capitala României în această perioadă geroasă, așa că s-a decis să-i dedice lui Nicușor Dan o poezie care să descrie în versuri haioase adevărul trist pe care îl trăiesc bucureștenii.

Primarul Capitalei, avertizat prin intermediul unei poezii

Cetățenii din București sunt deja obișnuiți cu gerul pe care trebuie să îl suporte în casă, în mijlocul iernii, însă, de la an la an speră că lucrurile să se îmbunătățească. După ce actualul primar și-a câștigat mulți simpatizanți datorită promisiunilor pe care le-a făcut cu privire la căldura din blocuri, Nicușor Dan are de îndeplinit această promisiune.

Din păcate, din diverse motive și probleme ale rețelei de termoficare, o mare parte dintre blocurile din București sunt în acest moment fără căldură și apă caldă, un lucru inadmisibil pentru o capitală Europeană.

Pentru a mai destinde atmosfera, dar și pentru a trage un semnal de alarmă către autoritățile competente, reprezentantul PMP, Robert Turcescu i-a dedicat o poezie colegului său de breaslă, prin intermediul căreia îi reamintește despre problemele grave din orașul pe care îl conduce, semnând în dreptul autorului „poporul”.

“Nicule, îți spun, nu-i bine:

E frig de te c… pe tine!

Și dacă mai ține geru’

Crapă și caloriferu’

Și nici apă caldă nu-i!

Nicule, atît îți spui:

Roagă-te la liturghie

Sa mai stai la Primărie

Că în iarna asta, frate,

Ai făcut pluta pe spate

Și ne-ai dat la toți căldură

De-am făcut țurțuri la gură!

De-aia zic, de-acu-nainte

Să te botezăm fierbinte

Cu alintul „Frigușor”

Hai noroc, salut popor!”, a transmis jurnalistul și omul politic.

Câte grade are în casă Nicușor Dan

În timp ce mulți bucureteni au în casă temperature între 15-22 de grade, Nicușor Dan transmite promisiuni calde potrivit cărora lucrurile se vor îmbunătăți începând cu această primăvară, atunci când vor începe lucrările de înlocuire ale rețelei de termoficare.

În cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Nicușor Dan a fost întrebat câte grade are în casă, iar răspunsul acestuia a fost unul care a deranjat milioane de români.

„Eu locuiesc într-o zonă din București care nu este conectată la sistemul de încălzire centralizată și probabil că am undeva la 22°C. La sfârșitul mandatului vom fi mult mai bine pe această chestiune“, a transmis Nicușor Dan.

În cadrul unei alte dezbateri la Digi 24, pe aceeași temă, Nicușor Dan a declarat că în alte țări din Europa, cetățenii au în case 19 grade: “Să știți că sunt țări europene în care asta e o normalitate, să ai 19 grade”.