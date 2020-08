Când răsare și când apune soare în luna august. Ziua începe să se micșoreze.

Luna august se numea conform calendarului roman ”sextilis” și era a șasea lună. Împăratul Pompilius a introdus lunile ianuarie și februarie, în jurul anului 700 î.Hr., astfel luna august a devenit a opta lună. În onoarea împăratului Augustus, această lună a căpătat această denumire în jurul anului 8 î.e.n. Iulius Cezar, prin anul 45 î.Hr., a adăugat încă două zile lunii august, care inițial avea 29 de zile. Gustar este denumirea lunii august în tradiția populară.

Răsăritul și apusul soarelui în luna august. Micșorarea zilei

Din cauza condițiilor atmosferice: presiune atmosferică și umiditate, momentele de răsărit și de apus ale Soarelui pot fi observate diferit. Ele sunt calculate cu o precizie de un minut.

Răsăritul și apusul Soarelui – august 2020

1 august 2020:

București – răsărit: 06:03



– apus: 20:44

Centrul țării – răsărit: 06:03



– apus: 20:53

Sudul țării – răsărit: 06:10



– apus: 20:46

Nordul țării – răsărit: 05:58



– apus: 20:58

Estul țării – răsărit: 05:51



– apus: 20:41

Vestul țării – răsărit: 06:20



– apus: 21:10

10 august 2020:

București – răsărit: 06:14

– apus: 20:32

Centrul țării – răsărit: 06:14

– apus: 20:40

Sudul țării – răsărit: 06:20

– apus: 20:34

Nordul țării – răsărit: 06:10

– apus: 20:44

Estul țării – răsărit: 06:02

– apus: 20:28

Vestul țării – răsărit: 06:31

– apus: 20:57

20 august 2020:

București – răsărit: 06:25

– apus: 20:16

Centrul țării – răsărit: 06:26

– apus: 20:24

Sudul țării – răsărit: 06:31

– apus: 20:19

Nordul țării – răsărit: 06:23

– apus: 20:27

Estul țării – răsărit: 06:14

– apus: 20:11

Vestul țării – răsărit: 06:44

– apus: 20:41

Datele de care s-a ținut cont pentru a efectua calculele

În calculele de mai sus s-au folosit ca loc de observație următoarele coordonate geografice:

București – 44,4° latitudine nordică, 26,1° longitudine estică;

– 44,4° latitudine nordică, 26,1° longitudine estică; centrul țării – 46° latitudine nordică, 25° longitudine estică;

– 46° latitudine nordică, 25° longitudine estică; sudul țării – 43,63° latitudine nordică, 25° longitudine estică;

– 43,63° latitudine nordică, 25° longitudine estică; nordul țării – 47,63° latitudine nordică, 25° longitudine estică;

– 47,63° latitudine nordică, 25° longitudine estică; estul țării – 46° latitudine nordică, 28,15° longitudine estică;

– 46° latitudine nordică, 28,15° longitudine estică; vestul țării – 46° latitudine nordică, 20,75° longitudine estică.

Solstițiul de vară

Solstițiul de vară, cel care a macat debutul verii astronomice, a avut loc pe data de 21 iunie, dată la care longitudinea astronomică a Soarelui este de 90°. Denumirea de solstițiu ar însemna în traducere „Soarele stă”.

Pământul are două mișcări: una de revoluție, care durează un an, mișcare în care pământul se rotește în jurul Soarelui și una de rotație, în jurul axei sale. Poziția axei pământului este înclinată, fapt pentru care cele două emisfere: nordică și sudică sunt iluminate inegal de către Soare în decursul unui an. Printre consecințele acestui fapt se mai numără și :

inegalitatea zilelor și a nopților, precum și

succesiunea anotimpurilor.

Ziua în scădere

De la solstițiul de vară, durata zilei este în scădere. La solstițiul de vară, durata zilei va avea cea mai mare valoare din an, respectiv 15h 32m, iar durata nopții fiind de numai 8h 28m.

După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe sa scadă, iar a nopții să crească, timp de 6 luni, până la 21 decembrie, momentul solstițiului de iarnă.

1 august:

București: 9h21m

centrul țării: 9h12m

sudul țării: 9h25m

nordul țării: 9h02m

estul țării: 9h12m

vestul țării: 9h12m

10 august:

București: 9h43m

centrul țării: 9h35m

sudul țării: 9h47m

nordul țării: 9h27m

estul țării: 9h35m

vestul țării: 9h35m

20 august:

București: 10h11m

centrul țării: 10h04m

sudul țării: 10h13m

nordul țării: 9h58m

estul țării: 10h04m

vestul țării: 10h04m

La începutul lunii Soarele a fost în constelația Cancer, iar după 12 august a trecut în Leo. Până pe 20 august, Pământul văzut de pe Soare s-a aflat în constelația Capricornus, iar după 20 august a intrat în Aquarius.