Când lasă Moș Crăciun cadourile sub brad. Seara în care aduce darurile pentru copii

Când lasă Moș Crăciun cadourile sub brad? Mai sunt doar câteva ore până când Moș Crăciun va trece pe la toți copiii și le va lăsa darurile mult dorite. An de an, în noaptea de Ajun, Moșul urcă pe sania trasă de reni şi pleacă în lume pentru a îndeplini dorinţele tuturor. Se spune că la miezul nopții, când toată lumea doarme, el coboară pe horn şi pune sub pomul de Crăciun jucării, dulciuri sau alte cadouri.

Crăciunul este una dintre cele mai cunoscute dintre sărbătorile creștine, care marchează nașterea lui Iisus Hristos. Este celebrat în lumea întreagă în fiecare an pe 25 decembrie, dar și prin venirea Moșului.

Mai este foarte puțin până când Moș Crăciun va poposi cu sacul plin cadouri pentru toți copiii din întreaga lume. În fiecare an, în noaptea de 24 spre 25 decembrie, Moșul cu barba lungă şi albă, îmbrăcat în straie de culoare roşie, așază sub bradul de Crăciun darurile. Această tradiție este respectată de sute de ani!

În Ajunul Crăciunului, Moșul este ajutat de renii care-i mână sania plină de daruri să treacă pe la toți copilașii. De regulă, cei mici lasă un pahar de lapte și biscuiți lângă brad pentru ca Moș Crăciun să-şi recapete forțele pentru a putea ajunge la toți.

Se zvonește că Moș Crăciun are de parcurs în jur de 160.000.000 km pentru a lăsa cadouri la sutele de milioane de copii din întreaga lume.

În plus, el are la dispoziție aproximativ 10 ore în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Tradiția spune că bătrânul cu barbă albă va călători alături de renii săi între orele 20:00 și 06:00. Dacă nu știați, Google lansează în fiecare an site-ul „Google Santa Tracker”, unde oricine poate urmări traseul lui Moș Crăciun, în timp real.

