Când joacă Simona Halep finala de la Wimbledon. S-a decis ora de start!

Simona Halep s-a calificat pentru prima dată în carieră în finala de la Wimbledon, după ce a învins-o în penultimul act pe ucraineanca Elina Svitolina cu scorul de 6-1, 6-3. Finala turneului de la Londra se va disputa sâmbătă, 13 iulie 2019.

Simona Halep e în finală la Wimbledon

„Halep a devenit prima româncă ajunsă în finala de la Wimbledon. Performanţă fenomenală a Simonei Halep, care a rămas agresivă pe toată durata partidei pentru a ajunge în prima ei finală de la Wimbledon. Va fi primul ultim act important pentru româncă, de la finala câştigată la Roland Garros în 2018. Simona a reuşit 26 winners şi a câştigat 25 din cele 32 de raliuri de peste 9 mingi”, a notat site-ul wtatennis.com după Victoria Simonei în fața Elinei Svitolina.

Simona Halep va juca a cincea finală de Grand Slam din carieră, a treia din acest an și a 36-a din carieră la simplu. Românca a urcat 3 locuri în ierarhia WTA, de pe 7 până pe 4, poziție pe care o va menține indiferent de rezultatul din finala de la Wimbledon. Simona va întâlni în ultimul act al turneului de la Londra învingătoarea dintre Serena Williams și Barbora Strycova. Partida se va disputa sâmbătă, 13 iulie 2019, de la ora 16:00 și va fi transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport.

Parcursul Simonei Halep la Wimbledon 2019

Simona Halep – Aliaksandra Sasnovich 6-4, 7-5 (turul 1)

Simona Halep – Mihaela Buzărnescu 6-3, 4-6, 6-2 (turul 2)

Simona Halep – Viktoria Azarenka 6-3, 6-1 (turul 3)

Simona Halep – Cori Gauff 6-3, 6-3 (optimi de finală)

Simona Halep – Shuai Zhang 7-6 (7-4), 6-1 (sferturi de finală)

Simona Halep – Elina Svitolina 6-1, 6-3 (semifinală)

Pentru calificarea în finala de la Wimbledon, Simona a primit un cec în valoare de 1.322.937 de euro, în timp ce adversara sa din semifinală, Elina Svitolina, a primit un premiu de 662.000 de euro. Dacă va triumfa sâmbătă pe iarba de la Londra, Simona își va trece în cont suma de 2.645.874 de euro.

„E unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Vreau să mă bucur de tenis. Nu a fost chiar atît de ușor cum o arată scorul, dar am luptat din greu ca să câștig acest meci. Am stat bine fizic, am avut o tactică bună. Am mai multă experiență pozitivă pe teren, nu mai renunț. Încerc să fiu cea mai bună, să lupt până la capăt. Nu contează cu cine voi juca în finală, e ultimul meci al turneului”, a declarat Simona după ce a obținut calificarea în finală.