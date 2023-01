Când începe Anul Nou Chinezesc 2023. Zodiile care vor avea noroc uriaș. Se anunță câștiguri mari pentru acești nativi

Pentru cei pasionați de astrologia chineză, trebuie să știe că anul 2023 este anul Iepurelui de apă, una dintre cele mai norocoase zodii în astrologia asiatică. Așadar, noul an chinezesc va fi sărbătorit începând cu data de 22 ianuarie și se va termina pe 9 februarie 2023. Anul Iepurelui va aduce schimbări majore pentru toate zodiile, așa că trebuie să fim atenți la ceea ce ne dorim cu adevărat, pentru a nu întâmpina dificultăți! Iată când începe Anul Nou Chinezesc 2023 și ce schimbări aduce.

Data la care începe Anul Nou Chinezesc

Anul Nou Chinezesc va debuta pe data de 22 ianuarie și va ține până pe 9 februarie, atunci când Luna nouă ajunge în zodia Vărsătorului. Conform unei tradiții chineze, anul nou începe mereu la a doua sau a treia lună nouă după solstițiul de iarnă. Drept urmare, sărbătorirea anul nou chinezesc poate varia între 20 ianuarie și 20 februarie.

Anul Nou Chinezesc semnifică una dintre cele mai mari sărbători din China, pentru că este încărcată de semnificații mistice, superstiții și obiceiuri frumoase. Anul acesta, el va prăznuit într-o zi de duminică, 22 ianuarie.

În perioada respectivă, poporul chinez respectă cu sfințenie începerea Anul Nou Chinezesc și nu lucrează între 21 și 27 ianuarie 2023. În acest an, anul nou chinezesc va guverna zodia Iepurelui de Apă care se va încheia pe data de 10 februarie 2024.

Anul Nou Chinezesc 2023, așteptat cu mare interes

Anul Nou Chinezesc 2023 este așteptat cu multă bucurie de toți asiatici, mai ales că anul 2022 a fost unul dificil și schimbător. Așadar, chinezii speră că Iepurele le va aduce multă liniște și pace, dar și soluții pentru cei care au pierdut foarte mult în ultimii ani/

Astrologia chineză scoate la iveală faptul că iepurele știe cum să se adapteze la vremurile dificile și cum să își protejeze familia și bunurile. În acest an, trebuie să protejăm tot ce avem mai bun și să nu facem schimbări radicale care ne-ar putea aduce pierderi majore. În plus, este bine să evităm speculațiile și să analizăm mai bine riscurile.

Previziunile zodiei Iepure

În astrologia chineză identificăm 12 zodii, toate guvernate de animale. Spre deosebire de astrologia generală, pe care o cunoaștem cu toții, fiecare zodie din astrologia asiatică guvernează un an întreg. Anul 2023 reprezintă anul Iepurelui.

În calendarul chinezesc, Iepurele este considerat un animal norocos, simbol al prudenței, dar și al prosperității și al hărniciei. Totodată, este un animal care protejează casa și familia, care are un rol important în comunitate și are o viață socială bogată.

Anul Iepurelui de apă vine după anul Tigrului, care a adus multe evenimente tragice, precum războaie sau cataclisme naturale. Așadar, anul 2023, guvernat de Iepure, se anunță unul liniștit. Astrologii chinezi prevestesc că anul 2023 poate echilibra pierderile din 2022, și asta pentru că Iepurele este un bun econom, care știe cum să aibă grijă de bani și situația lui materială.

Drept urmare, în 2023, Iepurele ne îndeamnă să fim mult mai atenți cu tot ce avem, să ne protejăm mai bine interesele și finanțele, mai ales la locul de muncă, și să profităm de orice ocazie pentru a ne mări câștigurile. În plus, anul 2023 ne va dărui mai mult echilibru, ceea ce ne va ajuta pe toate planurile.

De asemenea, anul Iepurelui de Apă reprezintă liniștea și binecuvântarea, ceea ce înseamnă că va readuce soarele acolo unde au existat neplăceri și griji.

Caracteristici zodia Iepurelui

Iepurele reprezintă ea de a patra zodie din calendarul chinezesc. Acest animal este o zodie de primăvară, asociată cu luna martie, iar corespondentul ei din astrologia europeană este zodia Pești.

Chinezii apreciază foarte mult personalitatea Iepurelui, pentru că este un animal plin de calități, familist, bun organizator, iubitor cu copiii, muncitor, gospodar, echilibrat și iubitor de lucruri fine și de calitate.

Pe deasupra, iepurele știe să se distreze, are mulți prieteni și este plin de viață. El mai este diplomat, știe să fie alături de oamenii care au nevoie de el, dar știe să se distanțeze de cei care vor profite de pe urma lui. Totodată, este o persoană calmă, care se descurcă în multe situații dificile.

Iepurele se descurcă cel mai bine în plan financiar pentru că muncește mult și își apără interesele. Pe de altă parte, iepurele este generos în relațiile amoroase și poate fi un partener de încredere pentru toată viața,

Ce înseamnă elementul Apei în astrologia chinezească

Dacă nu știați până acum, zodiile din astrologia chineză sunt guvernate de cinci elemente primordiale: apa, pământul, focul, metalul și lemnul. Fiecare element în parte guvernează două zodii la rând. Așadar, Anul Nou Chinezesc începe sub semnul Iepurelui de Apă.

Astrologii chinezi susțin că apa este asociată cu negrul, astfel că aceștia numesc 2023 Anul Iepurelui Negru. Deși s-au făcut asemenea predicții oarecum sumbre, apa are și conotații pozitive, fiind asociată cu longevitatea, prosperitatea, generozitatea și creativitatea.

În acest an, elementul apei este asociat cu feminitatea, ceea ce pune accentul pe creație, imaginație, frumusețe, esetică, dezvoltarea artelor și a științelor umaniste. În plus, apa devine o forță creativă, sănătoasă și echilibrată sub influența zodiei Iepurelui.

Zodiile care vor avea parte de tot ce este mai bun în 2023, anul Iepurelui

Anul acesta, zodiile care vor avea parte de tot ce este mai bun sunt Bivolul, Șarpele, Capra și Câinele. Acestea sunt zodiile compatibile cu zodia Iepurelui, drept urmare, vor avea parte de un an spornic și bun.

Anul Nou Chinezesc 2023, care începe pe 22 ianuarie, va fi benefic pentru aceste zodii, pentru că vor avea parte de mai multă stabilitate și de mult mai puține surprize neplăcute.

Zodiile care vor întâmpina necazuri anul acesta

Dacă tot am prezentat zodiile care vor avea un an bun în 2023, este musai să vă arătăm și care sunt zodiile din astrologia chinezească care vor avea un an dificil. Dragonul, Calul și Maimuța nu sunt deloc compatibile cu Iepurele, așa că nu vor beneficia de niciun sprijin din partea acestui animal. În 2023, cele trei zodii vor avea parte de momente dificile în familie, eșecuri în relațiile amoroase și puține șanse în plan profesional.

Ce zodie ești în zodiacul chinezesc după anul nașterii

