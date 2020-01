Când au loc preselecțiile pentru Chefi la Cuțite, sezonul 8. Antena 1 a făcut acum anunțul

View this post on Instagram

Pasionați de gătit? Încă mai aveți timp să vă înscrieți la preselecțiile pentru #sezonul8 al celui mai iubit show culinar! ( https://casting.a1.ro/chefilacutite/ ) Cu locațiile preselecțiilor revenim curând. #chefilacutite @chef.sorinbontea.official @chefflorindumitrescu @chef_catalin_scarlatescu