Când are loc ultima lună plină a anului 2024. Zonele în care se va vedea cel mai clar

Luna rece de decembrie va ilumina cerul nopții în această săptămână. Ea va atinge dimensiunea maximă la ora 4:01 AM ET, duminică, 15 decembrie, și marchează ultima lună plină a anului. Denumirea de „Luna rece” este tradițional atribuită lunii pline din decembrie de către tribul nativ american Mohawk, conform „The Old Farmer’s Almanac”.

De ce se numește „Luna Rece”?

De obicei, Lunile reci par mai mari și mai luminoase decât de obicei datorită poziției înalte a Lunii în cer în timpul lunilor de iarnă. Cei care doresc să o vadă în toată splendoarea ei pot urmări cum răsare în cerul estic în jurul orei 17:00 pe 15 decembrie, intrând în constelația Taurul, pe măsură ce ajunge la punctul său maxim de iluminare.

Desigur, poți observa luna cu ochiul liber, dar folosind binocle sau un telescop vei putea descoperi câteva dintre trăsăturile fascinante care marchează suprafața satelitului nostru. Denumirea „Luna Rece” este destul de explicativă, reflectând sosirea temperaturilor scăzute și apropierea solstițiului de iarnă, cea mai scurtă zi a anului.

Fiecare lună are o lună plină cu un nume propriu, precum Luna Lupului în ianuarie, Luna Viermelui în martie, Luna Căpșunilor în iunie, Luna Recoltei în septembrie și Luna Castorilor în noiembrie. Această lună plină este uneori numită și „Luna dinaintea Yule-ului”, deoarece în unele tradiții europene era asociată cu sezonul Yule, un festival de mijloc de iarnă.

Alte denumiri ale nativilor americani includ Luna Căutării Zăpezii, Luna Copacilor Înghețați, Luna Copacilor Care Pocnesc, Luna Înghețului de Răsărit, Luna Zăpezii, Luna Care Face Iarna, Luna Când Cerbii Își Schimbă Coarnele și Luna Micilor Spirite.

Momentul în care planeta e cel mai strălucitoare

Această lună plină apare și la o săptămână după opoziția lui Jupiter, momentul în care planeta apare cel mai strălucitoare datorită apropierii sale maxime de Pământ în orbita sa. Chiar înainte de Luna Rece, Jupiter se va apropia foarte mult de lună pe cer.

„Jupiter ajunge în opoziție pe 7 decembrie, ceea ce înseamnă că este cel mai strălucitor din an și vizibil pe tot parcursul nopții. Veți vedea planeta răsărind în est-nord-est pe măsură ce se lasă întunericul, printre stelele din constelația Taurul”, a spus Preston Dyches de la Laboratorul de Propulsie cu Reacție al NASA, în ghidul lunar de observație a cerului „Ce se vede pe cer” al NASA. „La mijlocul lunii, în jurul datei de 14 decembrie, urmăriți Jupiter care se află între luna aproape plină și cea mai strălucitoare stea a Taurului, Aldebaran, de culoare portocalie.”

Această zi marchează cea mai scurtă perioadă de lumină și cea mai lungă perioadă de întuneric din an. Acest fenomen are loc deoarece, în timpul solstițiului de iarnă, Polul Nord este înclinat cel mai departe față de Soare, ceea ce duce la o cantitate minimă de lumină solară. După solstițiu, orele de lumină cresc treptat pe măsură ce Pământul se îndreaptă spre echinocțiul de primăvară din martie.