Când are loc Neversea 2021. E oficial, anunțul de ultim moment

Noi detalii despre festivalul care e așteptat ca pâinea caldă de români și nu numai. Organizatorii Neversea au făcut marele anunț. Când va avea loc? Data declarată de primarul Constanței nu coincide cu cea a organizatorilor.

Când va avea loc Neversea 2021?

Festivalul Neversea se va desfășura în anul 2021 între 8 și 11 iulie, contrar datei anunțate de primarul Constanței. Marele show va avea loc pe o plajă din municipiu, în perioada aleasă de fanii din întreaga lume, conform informațiilor oferite de către organizatori, arată ziare.com. Aceștia au mai susținut și că ediția din 2021 va fi organizată în cele mai bune condiții.

„A patra editie a festivalului va avea loc in perioada 8 – 11 iulie 2021. (…) In cele 4 zile petrecute pe plaja Neversea, noptile se transformau in zile cu rasarituri lungi si frumoase pentru sute de mii de fani ai celui mai mare festival de la Marea Neagra. In acest an, pentru prima data, fanii din intreaga lume au avut ocazia sa aleaga data editiei festivalului de anul viitor. Acestia au putut vota pe neversea.com data la care isi doresc sa aiba loc festivalul in 2021″, reiese dintr-un comunicat de presa transmis de organizatorii festivalului.

Directorul de comunicare al Neversea, Edy Chereji, a declarat că organizatorii sunt optimiști ca vara anului 2021 să regăsească normalitatea și din acest punct de vedere. Organizatorii festivalului și alții de evenimente din România s-au reunit încă din luna septembrie cu reprezentanții Guvernului într-un grup de lucru special pentru a identifica toate măsurile necesare pentru organizarea petrecerilor mari din 2021, în condițiile conforme cu legea în contextul crizei sanitare.

„Suntem increzatori ca 2021 va fi anul in care vom dansa pe plaja Neversea”