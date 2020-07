Când are loc marea finală de le Puterea Dragostei. Kanal D a făcut anunțul oficial. Ce se va întâmpla

După luni în care concurenții au trăit momente de încărcate de emoție, tensiuni și surprize, iată că cel de-al doilea sezon al emisiunii ”Puterea Dragostei”, de la Kanal D, se apropie de final.

Astfel, pe data de 26 iulie, telespectatorii vor afla deznodământul reality-showului matrimonual ce a cucerit milioane de români și a creat adevărate comunități în mediul online. Toți tinerii aflați în căutarea sufletului pereche în acest show au trecut prin mai multe încercări și au trăit în fața publicului, entuziasmul, dezamăgirea, supărarea sau fericirea de a fi îndrăgostit.

„Pe masura ce ne apropiem de Marea Finala, emotiile, tensiunile cresc, cum e si firesc. Am trecut, alaturi de concurenti, printr-o multime de stari sufletesti, m-am atasat de ei. Am suferit odata cu ei, m-am bucurat atunci cand ei au avut motive sa fie fericiti. Am asistat si la izbucniri ale orgoliilor, la dezamagiri, pentru ca e omeneste sa treci si prin asa ceva. Pe 26 iulie vom afla deznodamantul, sunt extrem de emotionata si eu in asteptarea Marii Finale”, a declarat Andreea Mantea.

De asemenea, pregătirile pentru un nou sezon al emisiunii ”Puterea Dragostei” au intrat deja în linie dreaptă, iar telespectatorii vor avea parte de surprize mari. Astfel că cel de-al treilea sezonl al show-ului va fi prezentat de Cristina Mihaela Dorobanțu, vedeta care a devenit cunoscută după ce a concurat la ”Bravo, ai stil!”, alături de Victor Slav, show-ul ”Îmi place dansul!”, fiind și realizatoarea și prezentatoarea rubricii ”Secrete între fete”, din cadrul emisiunii ”Teo Show”, de la Kanal D.

„Sunt foarte fericita sa fac parte din acest show extraordinar, ; sunt nerabdatoare sa ii cunosc pe concurenti, sa intru in atmosfera de la filmari. Va fi o provocare frumoasa pentru ca e vorba despre dragoste, despre oameni care isi cauta sufletul pereche. Sper sa le port noroc concurentilor!”, a spus Cristina Mihaela Dorobanțu.

După ce a prezentat două sezoane ”Puterea Dragostei”, Andreea Mantea urmează să te întoarcă acasă, împreună cu fiul ei, David, care a fost alături de îndrăgita vedetă, pe toată perioada filmărilor.

Ce spune Andreea Mantea

„A fost o perioada foarte intensa pentru mine. A fost dificil in perioada pandemiei pentru ca mi-a fost imposibil sa ma intorc acasa, sa imi vad familia, prietenii. Acum imi doresc sa petrec cat mai mult timp cu ei, abia astept sa revin in Romania! Pe cat de tare mi-au umplut sufletul fericirea si trairile concurentilor, pe atat de tare imi doresc si abia astept sa imi vad copilul bucurandu-se alaturi de bunici si de prietenii lui din Romania”, a precizat vedeta Kanal D.

Menționăm că reality show-ul matrimonial ”Puterea Dragostei” a avut un mare succes, captând atenția a milioane de telespectatoru din întreaga țară, dar și fanilor din social media. De asemenea, emsisiunea poate fi urmărită până vineri, în intervalele 11:00 -12:00 si 17:00-19:00, dar și sâmbăta si duminica, in intervalele 16:00 -18:00 si 19:00-20:00. Marea Finală a emisiunii „Puterea Dragostei”, va fi difuzată, duminica, 26 iulie, la Kanal D!