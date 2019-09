Când are loc echinocțiul de toamnă și cum ne influențează acest fenomen. Momentul când ziua va fi egală cu noaptea

În scurtă vreme, va avea loc echinocțiul de toamnă, un fenomen despre care specialiștii susțin că ne influențează starea de spirit. Echinocțiul înseamnă, din punct de vedere, începutul oficial al toamnei.

Echinocțiul de toamnă înseamnă un moment astronomic când ziua e egală cu noaptea. Reprezintă, din punct de vedere astronomic, debutul oficial al toamnei. Chiar dacă temperaturile de afară arată, în aceste zile, că vara s-a sfârșit, specialiștii din astronomie se ghidează după alte coordonate.

În momentul echinocțiului, longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180 de grade şi reprezintă debutul toamnei din punct de vedere astronomic. În funcție de mișcarea Soarelui rezultă echinocțiile și solstițiile.

Când are loc echinocțiul de toamnă în 2019

În fiecare an, au loc două solstiții și două echinocții, cel de primăvară și cel de toamnă. Echinocţiul de toamnă reprezintă momentul în care Soarele în mişcarea sa aparentă anuală trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc.

E momentul în care ziua e egală cu noaptea, din punct de vedere astronomic. Echinocțiul este acel moment când ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe Pământ, datorită faptului că Soarele, în mișcarea aparentă pe cer, se află pe ecuatorul ceresc, spun specialiștii în fenomene astronomice.

Excepție face Polul Nord, acolo unde începe noaptea polară, care ține timp de șase luni.

Echinocţiul are loc de două ori pe an, primăvara şi toamna. În acest an, echinocţiul de toamnă are loc pe 23 septembrie, la ora 10.50.

Specialiștii din astronomie susțin că fenomenul ne influențează starea de spirit. Se trece în zodia Balanței, deci e vorba de echilibru emoțional și psihologic. Oamenii sunt mai energici și meditează la ce a fost până acum și e un moment prielnic pentru reconciliere, împăcare cu sine și meditație.

Practic, se caută echilibrul dintre ceea ce este în interior și ceea ce este manifestat în exterior.