Când ar putea opri Vladimir Putin războiul din Ucraina, după calculele lui Gheorghe Turda: „Pentru că e un credincios”

Artistul Gheorghe Turda a discutat despre profeția oferită de Nostradamus pentru anul 2022 și și-a expus opinia în privința actualelor conflicte din Ucraina. Celebrul solist a mărturisit că este pasionat de previziunile celebrului clarvăzător. De asemenea, interpretul a subliniat că are o carte valoroasă din care a știut din timp chiar și despre criza sanitară. ”Am o carte, Nostradamus, am cumpărat-o cu mari sacrificii din Franța în anii 1980, am tradus-o”, a declarat vedeta.

Ce spune Gheorghe Turda despre războiul din Ucraina: când ar putea opri Vladimir Putin conflictul?

Gheorghe Turda a dezvăluit că este pasionat de profețiile lui Nostradamus și deține o carte care l-a avertizat din timp de criza sanitară de COVID-19 și de războiul actual.

Interpretul de muzică populară este fost general de brigadă în rezervă și declară că își inspiră evaluările despre invazia Ucrainei dintr-o carte a celebrului clarvăzător și astrolog. Artistul a precizat când va lua sfârșit invazia Ucrainei.

Gheorghe Turda susține că întregul război se va termina în Săptămâna Mare, pentru că liderul de la Kremlin este credincios și deja s-a compromis destul în fața oamenilor din întreaga lume.

”Am o carte, Nostradamus, am cumpărat-o cu mari sacrificii din Franța în anii 1980, am tradus-o, și știam toate treburile astea cu pandemia și războiul. Părerea mea despre acest război e că în Săptămâna Mare, de Paște, se va finaliza. Pentru că Putin este un credincios. El deja s-a compromis în fața lumii. Nu știu dacă își va cere chiar scuze, dar o să oprească acest război în Săptămâna Mare. Va fi ca o înfrângere, dar pentru ca el primează credința, o să demonstreze lumii prin asta că e un ortodox convins.”, a declarat Gheorghe Turda la România TV.

Previziunile pentru 2022

Nostradamus a ajuns cunoscut după ce a prezis evenimente uriașe din istorie precum: ascensiunea lui Hitler până la împușcarea lui JFK. De asemenea, acesta a vizualizat și că războiul va ajunge în Europa.

„Capul albastru va fi cap alb vătămare într-o asemenea măsură, Întrucât Franța este bine pentru amândoi va sumă pentru totdeauna”, a lăsat acesta scris.

Mai mult decât atât, el a avertizat în versetele sale și despre o posibilă foamete generată de o criză economică.