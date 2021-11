Când apare sezonul 4 al serialului You de pe Netflix

Serialul You, difuzat de Netflix este anunțat să se întoarcă cu cel de-al patrulea sezon, chiar dacă sezonul 3 încă nu a apărut pe platforma de streaming. În acest sezon al thriller-ului, lucrurile se complică și mai mult. Iată când apare sezonul 4 al serialului Netflix You.

Serialul You de pe Netflix – când apare sezonul 4

Când va reveni sezonul 4 al serialului Netflix, You, peisajul va fi unul diferit. Dar putem fi siguri că Joe Goldberg (Penn Badgley) și căutarea lui ucigașă pentru fericirea eternă vor continua.

În cel de-al al patrulea sezon al thriller-ului Netflix se va întoarce Penn Badgley. Acesta a dezvăluit că sezonul patru al serialului You, nu decurge așa cum s-ar aștepta oamenii și că există și alte răsturnări mari în ceea ce privește complotul, asta însemnând că s-ar putea schimba multe pentru Joe în sezonul patru.

Sezonul 4 al serialului You de pe Netflix

Primul sezon al serialului Netflix You a fost lansat în urmă cu trei ani, mai exact pe data de 26 decembrie 2018, iar sezonul doi a urmat exact un an mai târziu. Deși You începuse producția celui de al treilea sezon în ianuarie 2020, aceasta a fost amânată din cauza pandemiei și nu a fost finalizată până în aprilie 2021. Așadar, al treilea sezon al serialului Netflix You a sosit șase luni mai târziu.

Al patrulea sezon al serialului Netflix You nu a intrat încă în producție, așa că este posibil să mai avem de așteptat destul de mult. Toată lumea speră că producția sezonului patru va începe la începutul anului 2022. Dacă ar fi așa, episoadele ar putea fi gata pentru a putea fi vizionate înainte de Crăciun 2022.

Serialul Netflix You – sezonul 4

Potrivit radiotimes.com, este posibil ca sezonul patru să fie ultimul sezon al serialului Netflix You. Într-un interviu, starul Penn Badgley a vorbit despre ceea ce crede că ar trebui să se întâmple cu ucigașului Joe, când drama se va sfârși:

„Pedeapsa este importantă, dar ce formă de pedeapsă este de fapt eficientă? Cu Joe, ironia este că moartea este aproape prea ușoară pentru el”, spunea acesta.

Netflix – serialul You sezon 4

Fiecare sezon al serialului Netflix You s-a bazat până acum pe câte unul dintre romanele lui Caroline Kepnes:

sezonul unu se bazează pe cartea ei, You

sezonul doi se bazează pe Hidden Bodies

sezonul trei se bazează în general pe You Love Me, care a fost publicată în aprilie 2021.

Kepnes a anunțat că lucrează la o a patra carte, dar în prezent nu este clar dacă va fi folosită ca bază pentru următorul sezon al serialului Netflix You, sau care va apărea prima dată: cartea sau serialul.