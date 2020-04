Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, a anunțat în ce perioadă s-ar putea relua, parțial, unele activități profesionale, dar și când ar putea beneficia românii de anumite relaxări ale măsurilor restrictive.

Când am putea să mergem din nou la muncă. Tătaru, despre repornirea economiei în România

Astfel că, ministrul Sănătății este de părere că mai este timp până când se depășește celebra curbă, pe baza căreia ne putem da seama când va scăpa România de pandemie.

″Încă nu am terminat urcuşul pe acea curbă. (…) Încă se fac evaluări pentru acestea (măsurile din ordonanţă – n.r.). În general sunt restricţiile pe care le ştiam, urmând ca, în funcţie de evoluţia din fiecare localitate în parte, să se ia şi alte decizii, nu neapărat astăzi”, a afirmat ministrul Sănătății la B1 TV.

Nelu Tătaru a mai spus că doar evoluția pandemiei din România poate influența schimbările în bine sau în rău din țară.

“Nu ne putem pronunţa. Deocamdată, avem activităţi limitate care se fac în foarte multe societăţi. Rămâne să vedem dacă data de 4 mai este cea care ne duce la capacitatea maximă, inclusiv pentru Dacia”, a mai precizat Nelu Tătaru.

Nu ducel lipsă de echipamente în unitățile medicale din țară

De asemenea, după ce ministrul Nelu Tătaru a vizitat mai multe unități medicale din țară, acesta a susținut că nici un spital nu duce lipsă de echipamente.

″În acest moment, pun şi voi pune în continuare accent pe acea precauţie. Dacă acum trei săptămâni vorbeam de o lipsă accentuată de materiale, de medicamente, de echipamente de protecţie, tot ce am văzut ieri – că a fost Galaţi, că a fost Focşani – am vazut echipamente. În management am văzut o accentuare a colaborării cu personalul medical. Am văzut personal medical care nu mai avea acea frică, frica era înlocuită de precauţie, am văzut uneori şi un zâmbet la personalul medical. Este un moment pe care trebuie să-l gestionăm cu foarte mare încredere, dar cu foarte multă precauţie”, a explicat Tătaru.

Mai mult, medicul Nelu Tătaru crede că divergențele politice nu au ce căuta în această perioadă, fiind necesară declararea prelungirii stării de urgență în România.

“Uitaţi-vă şi la rezultatele vizavi de celelalte ţări! Politicul nu-şi are locul. Încă mai avem de tras şi cred că ar trebui ceva constructiv”, a conchis Nelu Tătaru.