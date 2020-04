Când ajunge în România Remdesivir, medicamentul “minune” împotriva COVID-19. Nelu Tătaru, anunț oficial

Prima dată când s-a discutat despre un posibil remediu împotriva COVID-19 a fost pe la jumătatea lunii martie, în Statele Unite ale Americii. Specialiștii americani au testat, dintr-un număr de aproximativ 100 de medicamente ce nu au fost încă aprobate de autoritățile de specialitate, printre care și Remdesivir.

Când ajunge în România Remdesivir, medicamentul “minune” împotriva COVID-19

În primul rând trebuie să știm ce este acest medicamet și, conform specialiștilor, Remdesivir este un nucleotid de investigație analog cu activitate antivirală cu spectru larg. Remdesivir a demonstrat activitate in vitro și in vivo la modele animale împotriva agenților patogeni virali MERS și SARS, care sunt de asemenea coronavirusuri și sunt similare structural cu COVID-19. Datele preclinice limitate despre Remdesivir în MERS și SARS indică faptul că acesta poate avea o activitate potențială împotriva COVID-19. Remdesivir este un medicament experimental care nu are siguranță sau eficacitate stabilită pentru tratamentul vreunei afecțiuni.

Invitat marți seara la emisiunea ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3, Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, a adus în discuție posibilitatea ca acest medicament, pe de parte de a fi un medicament ”minune”, în România. Răspunsul domniei sale, nu prea optimist în privința momentului în care va apărea vaccinul împotriva infecției cu coronavirus, a declarat că Remdesivir, care a avut efecte miraculoase în alte țări, ar putea fi folosit și în țara noastră în aproximativ o lună.

Aceste declarații ale ministrului se bazează pe faptul că cercetătorii de la Universitatea din Chicago au raportat rezultate promițătoare dintr-un mic studiu privind Remdesivir în tratarea persoanelor cu COVID-19. Rezultatele nu au fost publicate într-un jurnal revizuit, ci au fost dezvăluite într-o discuție video internă a studiului în cadrul facultății Universității din Chicago, care a fost obținută de o publicație online americană STATNEWS.

Studiul a inclus 125 de persoane cu COVID-19, toate fiind tratate cu Remdesivir, care nu este în prezent aprobat în Statele Unite pentru tratarea vreunei boli. Dintre cei 125 de pacienți din studiul de la Chicago, 113 aveau boli severe, ceea ce înseamnă că aveau dificultăți de respirație. În discuția video, Kathleen Mullane, profesor de medicină la universitatea care supraveghează procesul, a spus că majoritatea pacienților care au luat medicamentul s-au îmbunătățit suficient pentru a fi externați din spital și doar doi au murit.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al universității a spus „Datele parțiale dintr-un studiu clinic în desfășurare sunt prin definiție incomplete și nu ar trebui niciodată folosite pentru a trage concluzii despre siguranța sau eficacitatea unui potențial tratament care este sub anchetă. În acest caz, informațiile de la un forum intern pentru colegii de cercetare cu privire la munca în desfășurare au fost publicate fără autorizație. Tragerea oricăror concluzii în acest moment este prematură și nesoluționată științific. „

Remdesivir funcționează prin imitarea unuia dintre elementele genetice pe care virusul COVID-19, cunoscut sub numele de SARS-CoV-2, le folosește pentru a face mai multe copii. Înlocuitorul împiedică virusul să-și copieze genomul, blocând aparatul de copiere virală. Medicamentul a fost inițial dezvoltat de Gilead ca un posibil tratament pentru Ebola, dar atunci când studiile timpurii împotriva acelei boli au fost dezamăgitoare, compania a oprit dezvoltarea lui pe mai departe.

Cu toate acestea, studiile anterioare de laborator au arătat că Remdesivir a avut de fapt o activitate antivirală mai puternică împotriva coronavirusurilor precum SARS și MERS decât împotriva Ebola, așa că atunci când a apărut COVID-19, cauzată și de un coronavirus, oamenii de știință conștienți de datele laboratorului au început să folosească medicamentul pentru a trata boală nouă.

Deoarece medicamentul nu este aprobat pentru tratarea vreunei boli, medicii nu îl pot folosi sub etichetă pentru a trata pacienții cu COVID-19. Cu toate acestea, ei pot cere producătorului să furnizeze medicamentul pentru a trata pacienții cei mai bolnavi care nu au alte opțiuni de tratament.

Rezultatele Universității din Chicago are concluzii încurajatoare dintr-un studiu publicat pe 10 aprilie în New England Journal of Medicine, care a demonstrat că 53 de pacienți care au fost tratați cu Remdesivir în SUA, Europa, Canada și Japonia. În cadrul acelui studiu, s-au araătat că 68% dintre pacienți s-au îmbunătățit, iar 57% dintre cei care au nevoie de ventilatoare nu mai au nevoie de suport mecanic de respirație după ce au luat medicamentul timp de 10 zile.

Gilead în sine efectuează, de asemenea, două studii privind Remdesivir la pacienții cu COVID-19, unul la cei cu probleme respiratorii mai ușoare și un altul la persoanele cu boli respiratorii mai severe. Aceste rezultate sunt așteptate în câteva luni. Alte studii asupra medicamentului din SUA și Europa, inclusiv cel de la Universitatea din Chicago, sunt de asemenea în desfășurare, deși cele mai timpurii, din China, au trebuit să fie suspendate recent, deoarece cercetătorii nu au putut găsi suficienți pacienți cu boală severă pentru a se înscrie.

Nelu Tătaru, anunț oficial

În timp ce sunt încurajatoare, rezultatele de la Universitatea din Chicago și studiul de utilizare, nu înseamnă că pacienții bolnavi cu COVID-19 ar trebui să se bazeze pe remdesivir pentru ameliorarea simptomelor lor. Studiul Nether a comparat medicamentul cu un placebo, care este standardul de aur pentru evaluarea noilor medicamente privind siguranța și eficacitatea. Vor mai trece câteva luni până când aceste rezultate vor fi disponibile.