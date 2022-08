Campioană naţională la tenis, îmbrăcată de la Second Hand. Mama sportivei, strigăt de ajutor: „I se frâng aripile”

Campioană naţională la tenis, îmbrăcată de la Second Hand. Ne mândrim cu Simona Halep, ne bucurăm la reușitele Soranei Cîrstea, iar România are cinci jucătoare în Top 100. Pare că stăm bine. Dar situația din „adâncul” acestui sport, acolo unde se „coc” talentele unor copii înzestrați, în țara noastră, e mult mai dezolantă. O campioană națională la grupa ei de vârstă, acceptată la o academie internațională, riscă să se piardă „în vânt”, nebeneficiind de ajutorul Federației sau al altor oameni care ar avea capacitatea să o facă.

România pare că stă bine la tenisul feminin. Simona Halep e deja o mare campioană, dar le avem și pe Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Gabriela Ruse, Jacqueline Cristian. Dar dincolo de statutul acestora, realitatea tenisului românesc e total diferită.

În „măruntaiele” acestuia, acolo unde se „coc” viitoarele talente, copii și părinții acestora se luptă să reziste într-un sport extrem de scump, dar pentru care micii jucători sunt dăruiți. Și chiar dacă Alexia Tatu a câștigat Wimbledonul în proba junioarelor sub 14 ani, iar învinsa din finală a fost tot o româncă, Diana Soare, aproape nimic nu se datorează Federației, Ministerului ori oricărei alte instituții ce ar trebui să ajute ascensiunea unor asemenea copii.

Însăși campioana Simona Halep a declarat, acum ceva vreme că nu datorează nimic Româniai, scandalizându-i pe mulți. Dar și Sorana Cîrstea a spus același lucru, într-un interviu de acum câțiva ani.

„Am avut părinți care s-au implicat și care au făcut sacrificii imense. Din fericire, au putut să mă susțină din punct de vedere financiar. Eu nu am avut niciodată niciun sponsor, nu m-a ajutat nimeni, nu am avut sprijin de la Federație. Ai mei au spus tot timpul: „Atât timp cât te putem ține noi, o facem””, dezvăluia Cîrstea în interviu.

Playsport a realizat un reportaj tulburător despre situația micuței jucătoare Sara Sitar. Ea are 10 ani și este numărul 1 național la grupa ei de vârstă, a devenit campioană națională. De curând, după ce a câștigat un turneu internațional a fost acceptată la Academia de Tenis din Padova. Italienii au acordat o bursă. Românii, încă, nimic.

Iar mama Sarei, profesoară într-o localitate din Maramureș strigă după ajutor pentru fetița ei, care riscă să-și „frângă aripile”, în ciuda talentului său.

„Eu nu pot să o susțin din veniturile pe care le am. Povestea noastră trebuie să fie auzită, cineva să o suțină. Știam că ea o să ajung la momentul ăsta, ea să aibă nevoile astea, iar eu să nu le pot susține, să-i frâng aripile. Vrea să facă tenis, vrea să se realizeze din tenis, mi-a promis că o să-mi facă o vilă cu piscină”, a mărturisit Simona Sitar pentru playsport.ro.

Nu cu multă vreme în urmă, când încă era președintele Federației de Tenis, miliardarul Ion Țiriac, se plângea că „după Simona Halep e Sahara, e deșert”. El arăta cu degetul către guvern, către statul român, într-un moment în care federația nu mai primea bani de la ministerul Sporturilor de mai mulți ani. Dar dincolo de posibila implicare a Federației, a statului, Țiriac sau alții ca el ar putea găsi, pe cont propriu, soluții financiare pentru copiii care merită o șansă. Copii precum Sara Sitar, căreia îi place turneul de la Wimbledon și o are ca model pe Serena Williams. Dar potențialul ajutor din partea oamenilor cu bani ori a instituțiilor statului încă n-a sosit până acum pentru Sara.

O confirmă tot mama acesteia, care e nevoită s-i cumpere echipament sportiv de la „second-hand”. Iar de la Ion Țiriac a căpătat doar sfatul de a avea grijă de fetiță. pentru că „promite”…

„Nu i-am cumpărat un echipament nou. Tot timpul a primit, situația noastră a fost cunoscută în toată țara și, fiind mai vulnerabili, am primit, de la fete mai mari, hăinuțe, pantofi de sport, eu i-am mai cumpărat de la mâna a doua, niciodată nu mi-am permis să-i iau un echipament nou. Nu pot să o susțin! Ar fi imposibil. Am lucrat după ureche și tot am avut aceste performanțe. Federația nu ne-a fost alături, nu au fost interesați de povestea noastră. Sperăm să vină alături de noi. Domnul Hărădău (n.r. – fost director general FRT, fost președinte interimar al FRT, fost secretar general, fost director de turnee, etern apropiat de-ai lui Ion Țiriac) mi-a spus să am grijă de fetiță, că promite… Atât”, a mai spus mama numărului 1 din tenisul feminin românesc la categoria ei de vârstă.

Singura „lumină” pentru micuța campioană a venit de la profesorul care i-a pus racheta în mână, domnul Călin Gheorge de la Baia Mare. Acum, Sara a câștigat o bursă oferită din partea fundației „Hope and Homes for Children” copiilor și tinerilor cu rezultate remarcabile, micuților care au nevoie de ajutor pentru a putea merge mai departe pe drumul performanței. Dar pentru cariera ei viitoare, Sara are nevoie de mult mai mult ajutor financiar. Altfel, se va risipi precum nisipul în… Sahara.