Călin Georgescu, atac la UE și NATO, după anularea alegerilor din România: „Lovitură de stat. Vor să-și protejeze cecurile”

Călin Georgescu a răbufnit, după ce Curtea Constituțională a României a anulat pur și simplu primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul independent a atacat UE și NATO și spune că unele țări au nevoie de război, pentru a-și proteja cecurile.

Călin Georgescu, atac la UE și NATO, după anularea alegerilor din România

Călin Georgescu s-a dezlănțuit într-un interviu acordat Sky News, după anularea alegerilor prezidențiale. Câștigătorul primului tur a atacat Uniunea Europeană și NATO și spune că acestea doresc război, nu pace, pentru a-și proteja cecurile.

Candidatul independent susține că a fost victima unei „lovituri de stat” care a expus de fapt „regimul corupt” al națiunii sale. Totodată, el acuză că un grup de țări UE și NATO a făcut presiuni ca el să nu devină președintele României. Georgescu susține că decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale reprezintă „o dictatură menită să acopere sistemul oligarhic care dorește să protejeze ceea ce a furat. Curtea Constituțională a României este o Curte mafiotă a României, pentru că nouă oameni decid pentru 19 milioane de oameni, acest lucru nu este acceptabil. Asta înseamnă lovitură de stat făcută de statul care este încă la putere în România”, a spus Georgescu. Citește și Oamenii care au finanțat campania lui Călin Georgescu, duși la audieri. Percheziții acasă la Bogdan Peșchir, care a băgat 1 milion de euro în TikTok

Georgescu spune că a fost lovitură de stat

El a susținut că instanța a fost presată să anuleze alegerile de către un grup de țări ale Uniunii Europene și ale NATO care intenționează să submineze democrația în țara sa, din cauza dorinței lor de a menține războiul din Ucraina. „Au nevoie de război și vor să își protejeze cecurile”, a spus el.

„NATO a trecut de la defensivă la ofensivă și acest lucru nu îl putem accepta. Nu mă împingeți să merg la război pentru că nu este în interesul meu. Dar ei au nevoie de război”, a adăugat el.

Curtea Constituțională a României a decis vineri anularea alegerilor prezidențiale, deși luni aceiași judecători au validat primul tur. Se pare că între timp informațiile desecretizate de CSAT ar fi arătat implicarea Rusiei în campania lui Călin Georgescu. De asemenea, instanța a susținut că Georgescu, care nu este afiliat niciunui partid politic, a încălcat normele privind finanțarea campaniei sale electorale după ce a declarat că nu a cheltuit niciun ban. În interviul acordat Sky News, Călin Georgescu a negat acuzațiile. Citește și Klaus Iohannis rămâne președintele României până la noile alegeri prezidențiale

„Nu există nicio legătură între mine și Rusia. Eu am o relație doar cu poporul român. Ei nu pot accepta victoria poporului român. Aici alegerile au fost manipulate timp de 35 de ani. Puterea a fost furată”, a declarat el. Georgescu plusează și spune că ar „condamna în totalitate orice ingerință străină, dacă aceasta este dovedită”. „Sunt disperați și au inventat totul. Documentele mele dovedesc ceea ce am spus. Am fost foarte transparent”, a mai declarat el, insistând că este nevinovat.

Ce ar fi făcut dacă ar fi devenit președinte

El mai spune că decizia instanței de a bloca alegerile este un semn al succesului său, susținând că era pe cale să obțină o victorie zdrobitoare. Georgescu a mai declarat pentru Sky News că primele voturi exprimate în teritoriile de peste mări, înainte ca alegerile să fie anulate, sugerează că ar fi obținut mai mult de 80% din voturi, o afirmație care nu poate fi însă verificată. El a mai spus că încă mai crede că turul al doilea ar trebui să aibă loc, susținând că „pur și simplu nu poți anula acest lucru cu două zile înainte de a se întâmpla”.

Georgescu a spus că, dacă ar fi câștigat președinția, intenționa să organizeze o conferință de pace în capitala București, la care ar fi invitat lideri precum Donald Trump, Volodimir Zelenski, Vladimir Putin și pe premierul britanic, Keir Starmer. Interviul pentru Sky News vine la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, după ce raportul desecretizat de CSAT a scos la iveală o operațiune pregătită în favoarea lui Călin Georgescu de către Rusia.