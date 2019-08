Călin Geambașu, dat în judecată de fosta logodnică și mama copilului său. De ce i-a depus plângere penală

Călin Geambașu se află într-un conflict fără sfârșit cu fosta lui logodnică. Cei doi s-au judecat deja pentru custodia copilului, care a rămas la artist, dar Angelica Cadar îl dă din nou în judecată. Femeia a depus o plângere penală la judecătoria Buftea.

Călin Geambașu a fost dat în judecată de fosta logodnică

În 2017, Călin Geambașu și Angelica Cadar s-au despărțit, după o relație care a durat 10 ani. Cei doi s-au judecat pentru custodia copilului, care a rămas la tatăl lui. Femeia nu s-a dat bătută și a încercat pe diferite căi să schimbe măcar programul de vizite, însă nu a avut succes. Ea a făcut o nouă plângere penală pe numele artistului, pe care a depus-o la Judecătoria Buftea, însă motivele sunt încă necunoscute.

Chiar dacă au stat împreună 10 ani, despărțirea lor a fost una cu scandal, iar conflictul dintre cei doi pare să nu aibă sfârșit. După despărțire, Angelica a recunoscut că ea a fost vinovată pentru ruptura cuplului și a mărturisit că a avut nevoie de un psiholog.

Am mascat aproape un deceniu o răutate lăuntrică și nu găsisem încă persoana care să tolereze aceste piuneze ale trecutului și să mi le pot astfel descărca. Aceste piuneze le-am înfipt însă acasă, iar sacul a fost tatăl copilului meu, fără ca el să aibă altă vină decât aceea că mi-a îndurat ani buni, cu prea multă finețe, răutățile manifestate absurd de multă vreme, validându-mi astfel involuntar purtările neomenești, nerecunoscătoare și ostile fără nici un motiv real.

Împovărat zilnic cu toate acestea în cârcă, nici nu știu cum o fi reușit să mențină un climat prietenos în casă, lipsit de certuri zgomotoase, preferând să ne scriem tot ce era de lămurit și în plus să asigure un trai îmbelșugat și lipsit de grija zilei de mâine. Pentru a-mi rezolva problemele, am început de trei ori ședințe de psihoterapie, dar imediat ce începeam să fiu descifrată abandonam sub pretextul că respectivul terapeut nu era suficient de bine pregătit, a declarat Angelica Cadar în 2017, după despărțire.