Calendar ortodox martie 2023. Când sunt sărbători cu cruce roșie

Luna Martie este cea de-a treia lună din calendar și se mai numește în limbaj popular și Mărțișor. În acest an, data de 1 martie pică într-o zi de miercuri. Această lună are un număr de 31 de zile, marcate cu cruce roșie și neagră. În această lună, ziua are 12 ore, iar noaptea are tot 12 ore. Iată care sunt cele mai importante sărbători din luna martie.

Sărbători cu cruce roșie în martie. Calendar ortodox martie 2023

Luna Martie 2023 are 5 zile de sărbători cu cruce roșie. Printre acestea se numără una dintre cele mai importante sărbători și anume Buna Vestire, care se sărbătorește în fiecare an pe data de 25 martie, în acest an picând într-o zi de sâmbătă. Aceasta mai poartă denumirea de Blagoveștenia.

Vezi și Nou sfânt în calendarul ortodox. Când va fi prăznuit. BOR a făcut marele anunț

Celelalte patru sărbători cu cruce roșie sunt duminicile din data de: 5, 12, 19 și 26. Celelalte 25 de zile alea lunii martie sunt marcate cu cruce neagră. Iată cum arată Calendarul ortodox al lunii martie 2023, precum și care sunt sfinții care se sărbătoresc în fiecare zi:

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia

10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion;

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui

24 V Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)

26 D Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac.

Citește și Buna Vestire – tot ce trebuie să știi despre această sărbătoare uriașă din lumea creștină