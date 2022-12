Când este următorul an bisect. Cum se calculează și de ce se adaugă o zi în plus în calendar

Cea mai mare parte a lumii urmează calendarul gregorian care este alcătuit din 365 de zile. Cu toate acestea, la fiecare patru ani, o zi în plus ne oferă un an bisect. Atunci, 29 februarie adaugă 24 de ore suplimentare în lună. Iată așadar când este următorul an bisect.

Când este următorul an bisect

Există 366 de zile într-un an bisect, spre deosebire de 365 într-un an non-bisect. Zilele bisecte sunt adăugate la fiecare patru ani, deoarece Pământul nu orbitează în jurul Soarelui în exact 365 de zile, ci durează puțin mai mult. Adăugarea unei zile bisecte înseamnă că anul calendaristic rămâne sincronizat cu anul solar.

O rotație a Pământului duce Soarele înapoi în același loc de pe cer, durând 24 de ore și este cunoscută ca zi solară. Cu toate acestea, orbita completă a Pământului durează 365,2422 de zile, 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde și de aici calendarul nostru.

Ce se întâmplă dacă nu avem an bisect

Fără o zi suplimentară sau intercalară pe 29 februarie, la fiecare patru ani, am pierde aproape șase ore în fiecare an. După numai 100 de ani, un calendar fără ani bisecți, ar fi oprit cu aproximativ 24 de zile.

Zilele sezoniere, cum ar fi echinocțiul de primăvară sau solstițiul de iarnă, s-ar schimba, prin urmare, în raport cu lunile din calendar. De exemplu, în 100 de ani, echinocțiul de toamnă al emisferei nordice, care cade la sfârșitul lunii septembrie, va cădea la sfârșitul lunii august, iar în câteva secole, august va deveni o lună de primăvară.

Caesar a introdus anii bisecți

Generalul roman Iulius Caesar a implementat prima zi bisectă în calendarul său iulian, pe care l-a introdus în anul 45 î.Hr. O zi bisectă a fost adăugată la fiecare patru ani. La acea vreme, ziua bisectă era 24 februarie, iar februarie era ultima lună a anului.

Cu toate acestea, adăugarea unei zile bisecte la fiecare patru ani a fost folosită prea des și în cele din urmă, în 1582, Papa Grigore al XIII-lea a introdus Calendarul Gregorian. Acest calendar, pe care îl folosim și astăzi, are o formulă mai precisă pentru calcularea anilor bisecți, cunoscuți și sub denumirea de ani bissextili.

Când va avea loc următorul an bisect

Anul 2022 nu este un an bisect. Următorul an bisect va fi în 2024 , ceea ce înseamnă că următoarea zi bisectă va fi 29 februarie 2024. 2020 a fost, de asemenea, un an bisect, deci ultima zi bisectă a fost 29 februarie 2020.

Anii bisecți au loc în mod normal la fiecare patru ani, așa că următoarea zi bisectă va fi 29 februarie 2028. Următorii trei ani bisecți după aceea vor fi în 2032, 2036 și 2040.

Tradiții și folclor

Oamenii născuți pe 29 februarie pot fi cunoscuți ca „săritori” și anul viitor nu își vor putea sărbători zilele de naștere decât cu o zi înainte sau cu o zi după ziua lor de naștere.

Ziua bisectă ca și concept există de mai bine de 2000 de ani și este încă asociată cu obiceiuri vechi, folclor și superstiții. Una dintre cele mai cunoscute tradiții este aceea că în această zi, femeile își cere în căsătorie iubiții, în loc să fie invers.