Calendar ortodox, 16 aprilie. Sărbătoare mare la români: Joia Mare, ziua deniei celor 12 Evanghelii

În calendarul ortodox, pe 16 aprilie este amintită Joia Mare, ziua deniei celor 12 Evanghelii. „Astăzi S-a spanzurat pe lemn Cel Ce a întins pământul pe ape.”

Joia Mare comemorează Spălarea Picioarelor și Cina cea de Taină a lui Iisus Hristos cu Apostolii, așa cum este descris în evangheliile canonice. Ea este a cincea zi a Săptămânii Sfinte, precedată de Miercurea Sfântă și urmată de Vinerea Mare.

Joia Mare din Săptămâna Patimilor este cunoscută ca fiind ziua în care se citesc cele 12 Evanghelii și se scoate Sfânta Cruce în naosul bisericii. Adunarea Sfintei Cruci din Sfântul Altar și așezarea ei în mijlocul bisericii are loc după citirea Evangheliei a V-a, atunci când preotul spune: „Astăzi S-a spânzurat pe lemn Cel Ce a întins pământul pe ape”. Sfânta Cure rămâne în mijlocul bisericii până Vinerea Mare, când este readusă în Sfântul Altar.

La Ierusalim, începând cu orele 16:00, se face o procesiune cu Sfânta Cruce, care începe de la Pretoriu și se termină la Sfântul Mormânt. Enoriașii străbat drumul pe care Mântuitorul a purtat Crucea Răstignirii.

După Cina cea de Taină și instituirea Sfintei Euhastii, Hristos merge împrenă cu ucenicii Săi în grădina Ghetsimani. Se roagă înainte de Patimile Sale pentru Sine, pentru Apostoli și pentru toți credincioșii.

„Parinte, a venit ceasul! Preaslaveste pe Fiul Tau, ca si Fiul sa Te preaslaveasca, precum I-ai dat stapanire peste tot trupul, ca sa dea viata vesnica tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui… Parinte Sfinte, pazeste-i in numele Tau, in care Mi i-ai dat ca sa fie una precum suntem si Noi… Dar nu numai pentru ei Ma rog, ci si pentru cei ce prin cuvantul lor vor crede in Mine, ca toti sa fie una, dupa cum Tu, Parinte, intru Mine si Eu intru Tine, asa si acestia in Noi sa fie una, ca lumea sa creada ca Tu M-ai trimis.”