Calendar ortodox 13 mai. Azi prăznuim sfânta care putea vindeca de boli oamenii

O mouă zi, o nouă sărbătoare creștină. Deși nu este cu Cruce roșie, astăzi în biserici se sărbătorește Sfânta Muceniță Glicheria. Conform legendei creștine, ar fi murit în închisoare în Heraclea, devenind o martiră.

Calendar ortodox 13 mai. Sfânta Muceniță Glicheria

Biserica Ortodoxă sărbătorește în mod regulat viețile tuturor sfinților. În fiecare an calendaristic, fiecare sfânt are propria sa zi de sărbătoare. Sfânta Glicheria este unul dintre sfinții pe care Biserica Ortodoxă îi recunoaște. Ziua sărbătorii Sfintei Muceniță Glicheria este pe 13 mai a fiecărui an.

Sfânta Muceniță Glicheria este cunoscută pentru că a fost o fecioară martiră. Nu se știu prea multe despre viața ei în general. Se știe totuși că ea a trăit la Roma într-o perioadă în care creștinii erau persecutați activ. Religia acceptată de romani la vremea respectivă era cea veche păgână, politeistă. Presupunea venerarea zeilor precum Jupiter și ceilalți din panteonul roman. Cei care nu aveau aceste credințe erau persecutați și adesea martirizați.

Sfânta Muceniță Glicheria este una dintre cele care a fost persecutată pentru credința ei creștină. În 141 d.Hr., ea a mers la un templu din Trajanopolis, care se afla în Tracia, în timpul unui bine cunoscut festival păgân. A intrat într-un templu și a declarat că este o roabă a lui Hristos.

În timpul acestui festival, Sabine, guvernatorul Traciei, ofereau sacrificii la templu. Când a auzit ce a făcut Sfânta Muceniță Glicheria, i-a poruncit să facă un sacrificiu zeului, Jupiter . În schimb, a doborât statuia zeului și a rămas fermă în creștinismul ei.

Fecioara a fost închisă pentru aceasta, fiin acuzată de distrugera statuii. Apoi a fost condamnată să fie sfâșiată de animale sălbatice. Totuși, ea nu a fost sfâșiată. Înainte ca animalele să-i poată face rău, Sfânta Muceniță Glicheria a murit virgină martiră în Heraclea.

Imnurile Sfintei Muceniță Glicheria, fecioara martiră

Moaștele ei au revărsat substanța cunoscută sub numele de Uleiul Sfinților, iar numele ei înseamnă „dulceață”. Este onorată pe 13 mai în lucrarea liturgică ortodoxă orientală. Este recunoscută în primul rând ca sfântă creștină orientală și a căzut din popularitate ca sfântă catolică.

În Calendarul Ortodox ziua de sărbătoare a Sfintei Muceniță Glicheria se ține pe 13 mai a fiecărui an. În ziua ei de sărbătoare se fac slujbe de pomenire sau se cântă imnuri în cinstea ei. Există versiuni ale acestor imnuri și în alte limbi, cum ar fi româna: